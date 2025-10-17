Directora de la CRC responde a Petro: "Su delegado no cumple los ocho años de experiencia"

La directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claudia Bustamante, respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció un presunto “sabotaje” por parte de la entidad frente al nombramiento de Javier Gutiérrez Afanador como comisionado experto.

El mandatario aseguró que desde hace tres años su administración ha enfrentado obstáculos para designar a un representante en la CRC. Sin embargo, Bustamante desmintió categóricamente esa versión. “En ningún momento eso es lo que ha pasado”, afirmó en entrevista en Mañanas 10:30.

La directora explicó que el cargo de comisionado presidencial en la CRC —uno de los cinco miembros de la sesión de comunicaciones— exige cumplir con los criterios establecidos en la Ley 1341 de 2009: ser profesional en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, derecho o economía, contar con maestría o doctorado y tener al menos ocho años de experiencia técnica específica en telecomunicaciones.

“El señor Gutiérrez tiene menos de cuatro años de experiencia, por lo tanto, no cumple con la ley”, aclaró Bustamante, señalando que esa verificación es una obligación de todas las entidades públicas bajo el Decreto 1083, que exige comprobar los requisitos antes de cualquier posesión.



Bustamante también precisó que no se trata de un veto político, sino de una cuestión de cumplimiento normativo. “No son requisitos que se haya inventado la CRC. Son normas de obligatorio cumplimiento para todos los cargos públicos”, reiteró.

Además, la funcionaria reveló que desde el inicio del actual Gobierno, en agosto de 2022, la Presidencia no había presentado ninguna hoja de vida para el cargo hasta enero de 2025. “Durante más de dos años no recibimos ningún candidato. Solo este año llegó el primer nombre, y ahora otros dos más posteriormente”, detalló.

Pese a la vacante, la CRC ha seguido funcionando con normalidad. “La ley permite que las decisiones se tomen por mayoría simple, así que con cuatro de los cinco miembros podemos actuar”, explicó.

Finalmente, Bustamante insistió en la independencia técnica de la entidad. “Debemos ser extremadamente cuidadosos y cumplir con todos los procedimientos, porque el Consejo de Estado ya nos advirtió en 2021 sobre la importancia de los nombramientos correctos”, concluyó.