La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negó la solicitud presentada por la Presidencia de la República para emitir una alocución presidencial la noche de este miércoles, al considerar que no cumplía con los criterios de urgencia, uso excepcional ni delimitación temática establecidos por la normativa vigente.

El documento, dirigido al secretario de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, Gerardo Augusto Cubides, explica que aunque el mensaje sería emitido por el propio presidente Gustavo Petro Urrego, el tema propuesto relacionado con “la evolución de los cultivos de coca y las acciones en los territorios para su sustitución” no se ajusta a las condiciones de urgencia o interés público excepcional exigidas para interrumpir la programación televisiva nacional.



Argumentos de la CRC para negar alocución a presidente Petro

En la resolución, la Comisión detalla que la solicitud no cumple con los criterios definidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y recuerda que las alocuciones presidenciales deben restringirse a situaciones graves, sobrevinientes o imprevisibles, como desastres naturales, calamidades públicas, alteraciones del orden público o eventos de fuerza mayor que justifiquen una comunicación inmediata con la ciudadanía.

“El tema no obedece a una justificación o razón suficiente derivada de una circunstancia urgente, excepcional o inaplazable”, señala el informe de la CRC.

CRC niega alocución presidencial de Gustavo Petro: no cumplió todos los criterios Foto: CRC

Además, el organismo advirtió que la remisión del formulario se realizó a las 4:54 p.m., lo que incumple el requisito de ser enviada con al menos cuatro horas de anticipación respecto a la hora solicitada para la transmisión, programada para las 8:00 p.m.



Tras analizar los criterios establecidos en la Circular 164 de 2025, la CRC concluyó que la alocución “no cumple con los criterios de urgencia, uso excepcional ni limitación temática”, por lo que no autoriza su emisión.