Dirigentes de minga indígena no asistirán a encuentro con Duque en Casa de Nariño

El pasado 24 de abril a través de una carta la minga había solicitado al presidente Iván Duque una reunión en Popayán con todos los integrantes de los cabildos indígenas el próximo lunes 20 de mayo, justo un día antes de la reunión en la Casa de Nariño, que fue convocada apenas la semana pasada por el primer mandatario.

Hasta no conocerse la respuesta a su carta, la minga no había confirmado su presencia en Bogotá. Sin embargo, este lunes el Ministerio del Interior les notificó que el presidente Duque no asistirá al encuentro el día 20, motivo por el que decidieron no aceptar la invitación al Palacio de Nariño.

Así lo confirmó a BLU Radio el consejero político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Darío Javier Tote, quien dijo: “No es en Bogotá, es con la minga, no es con una comisión, no es con los líderes. Entonces, ir a Bogotá y que atiendan una comisión es un irrespeto. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir a Bogotá”.

El consejero aseguró que de esta forma el Gobierno empezaría a incumplir con los acuerdos, pero siguen abiertos al diálogo y esperan la presencia del presidente en la minga.