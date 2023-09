Disidencias de ‘Iván Mordisco’ invitarán a ‘Simón Trinidad’ a mesa de diálogos con el Gobierno

Las disidencias bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ invitarán a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias ‘Simón Trinidad’ a participar en mesa de diálogos con el Gobierno nacional, y enfatizaron en que si alias ‘Simón Trinidad’ dice que si quiere participar en diálogos, las disidencias pedirán a Estados Unidos que sea enviado a Colombia.

“Simón Trinidad es símbolo de unidad para todos los guerrilleros y para los revolucionarios del mundo, entonces nosotros estamos planteando o buscando los escenarios para lograr hablar con él, uno de los temas fundamentales es buscar el escenario para hablar con el camarada ‘Simón Trinidad’, porque nosotros no podíamos ser responsables y decir camarada ‘Simón Trinidad’ va a estar en este proceso, cuando conocemos o de pronto no tendría lógica nosotros decirle al camarada lo necesitamos en esta mesa y que el camarada ‘Simón Trinidad’ diga no yo mantengo de pronto firme en el proceso de La Habana, cosas como esas, entonces el primer paso es hablar con el camarada”, ”dijo alias Andrey, jefe de la delegación de paz de ‘Iván Mordisco’.

Alias Andrey, agregó “El segundo paso es y él está en disposición de acompañar este proceso es plantearle al gobierno por intermedio de la comunidad internacional la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz”.

Esta no es la Primera vez que le hacen esa petición a Trinidad, de hecho, cuando existían las Farc, también solicitaron “indulto” para que participe en los diálogos de paz.

Recordemos que desde el pasado julio, , alias ‘Simón Trinidad’, viene pidiendo pista para que lo traigan a Colombia, pues le envió una carta al canciller Álvaro Leyva en la cual reitera su compromiso y disposición para comparecer ante la JEP.

‘Simón Trinidad’ fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a los Estados Unidos, país en donde cumple una condena de 60 años de prisión. El exjefe del Bloque Caribe de la extinta guerrilla de las Farc se sometió en el año 2017 ante esta jurisdicción, pero no ha podido comparecer.

"Yo, Ricardo Palmera Pineda (‘Simón Trinidad’) he manifestado interés para ser oído por la Jurisdicción Especial para la Paz y en consecuencia garantizar a las víctimas el derecho a la verdad. Entiendo que la justicia transicional es un conjunto de medidas que diferentes países han utilizado y que dicha justicia pone en el centro a las víctimas y les reconoce sus derechos", señaló Trinidad en la misiva que le envió a Leyva.

Trinidad es enfático en la solicitud a Leyva, para realizar las acciones necesarias ante la justicia norteamericana para que el exjefe guerrillero pueda presentarse ante la JEP, pero, además, para que pueda participar en el proceso de paz desde Colombia.

