"Disidencias llaman a comerciantes y los extorsionan": preocupación de autoridades en el Tolima

Es considerable el aumento de las llamadas extorsivas en el sur del Tolima, hecho que ha generado preocupación a las autoridades. En cuestión de meses, este delito se convirtió en el de mayor impacto para los comerciantes y campesinos tolimenses de estas localidades.

“Algunas disidencias de las Farc relacionadas con el Frente Darío Gutiérrez se encuentran citando a los comerciantes en los municipios de Dolores, Alpujarra y Prado. Es un llamado a ellos para que no paguen y denuncien”, aseguró el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de Policía Tolima.

Aunque los ciudadanos, en la mayoría de los casos, prefieren callar o cancelar el dinero solicitado por estos grupos al margen de la ley, convirtiéndose en víctimas constantes al acceder a las pretensiones de los extorsionistas, a las autoridades les preocupa todavía más la falta de denuncias. “Hay un equipo Gaula que llegará en los próximos días al municipio de Dolores para desmantelar estas organizaciones”, agregó.

Por su parte, David Ramiro Tovar, alcalde de Alpujarra, asegura que los comerciantes y campesinos son contactados mediante llamadas. “Bandidos comenzaron a tomar los celulares de los campesinos del municipio de Alpujarra, para extorsionarlos y citarlos en una vereda conocida como el Moral, obviamente con objetivos de extorsión. Automáticamente activamos los protocolos con la Policía y el Ejército, se desplazó personal a esa zona donde estaban siendo citados”, relató David Ramiro Tovar, alcalde de la localidad.

Publicidad

Un habitante del sur tolimense y comerciante, quien solicitó la reserva de su nombre, relató a Blu Radio que tiene miedo por su familia. “A mí ya me llamaron cuatro veces, la primera vez me pidieron 500,000 pesos para poderme dejar trabajar por 15 días. La verdad los pagué porque me dio miedo que le hicieran algo a mi familia, pero ya no tengo cómo seguir pagando ese tipo de llamadas. Me va a tocar cerrar mi negocio e irme del pueblo. Las autoridades ayudan, pero esos delincuentes son muy intimidadores”.

Según el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de Policía Tolima, el objetivo es capturar a estos delincuentes que se encuentran extorsionando a los comerciantes. Razón por la cual, ya tienen una estrategia que vienen adelantando con el coronel Carlos Luque, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, para impactar los municipios de Dolores, Alpujarra y Prado, inicialmente.

Publicidad

Finalmente, las autoridades harán frente para impedir que esa estructura de las disidencias de las Farc llegue al departamento del Tolima.