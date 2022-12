Disidentes de Farc deben ser tratados como criminales: Bernie Aronson

El enviado de EEUU para los diálogos de paz le dijo a BLU Radio que las disidencias de las Farc deben ser tratados como criminales, en referencia al secuestro de un funcionario de la ONU por parte de hombres del frente primero de ese grupo subversivo.



“Ellos deberían ser perseguidos como criminales y deberían ser juzgados y creo que eso va a suceder. Son bandidos, no son actores políticos ni tampoco son más parte de las Farc. Probablemente son narcotraficantes y deben ser tratados como criminales”, manifestó.



Además, se refirió a la polémica por la decisión de la Corte Constitucional sobre el fast track y, a su juicio, ese es un asunto que se debe resolver en Colombia.



“Creo que no es de nuestra incumbencia. Es un asunto de Colombia. El Congreso y la Corte sabrán solucionar la situación de acuerdo a las leyes. No es algo en lo que Estados Unidos deba involucrarse directamente”, manifestó.



De otro lado, el enviado especial de Estados Unidos expresó que el apoyo del presidente Donald Trump al acuerdo de paz con las Farc es una señal muy importante.



“El hecho de que el presidente Obama, demócrata, y ahora el presidente republicano Trump, apoyen el proceso de paz, significa que el liderazgo político de Estados Unidos está unido y es un socio importante de Colombia”, puntualizó.