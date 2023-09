Disidentes presionan a campesinos en Huila para impedir capturas: “Ayuden a quitar unos muchachos”

Durante el fuerte combate entre el Ejército y disidentes de las Farc que se dio en zona rural de La Argentina, Huila, tras un operativo para capturar a tres personas señaladas de intimidar y extorsionar a comerciantes, campesinos y transportadores de la región, habitantes de la zona fueron instrumentalizados por este grupo armado ilegal para impedir su detención según denuncia de la Fuerza Pública.

BLU Radio conoció el audio en el que un disidente contacta a uno de los campesinos de la zona para que se movilicen y eviten estas capturas.

“Soy del Frente Ismael Ruiz del Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas de las Farc, era para ver si usted me hace el favor, me puede reunir a la gente, para que me ayuden a quitar unos muchachos que los llevan por esos lados, a ver si usted puede comunicarse… pero es una emergencia porque los muchachos como que los sacaron por esa vía como que van…”, se escucha en el audio de 21 segundos enviado por WhatsApp.

Pero además, en un video grabado por uno de los pobladores, quedó registrado el momento en que cerca de 200 personas impidieron la captura por parte de los militares de dos de los tres presuntos subversivos.

Publicidad

En el vídeo se observa cómo los habitantes de la población interceden para que los soldados no trasladen a los capturados, dos de ellos lograron huir por la intermediación de la comunidad.

Según se conoció, cuando los detenidos iban a ser trasladados, habitantes de la vereda El Rosario, obligaron a las tropas a dejar libres a dos de los presuntos disidentes.

“Fueron inicialmente tres personas capturadas y una menor recuperada, las otras tres capturas que usted menciona, la población civil instrumentalizada y constreñida absolutamente, no permiten la captura de estas dos personas”, confirmó el general David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional.

Publicidad

Este hecho fue confirmado y denunciado por las autoridades en el Huila tras un consejo de seguridad presidido por el gobernador durante la tarde del viernes.

“Ampliamente circula un audio de estas disidencias donde constriñen a la comunidad, precisamente para impedir la captura de dos de sus integrantes, hay denuncias de la población civil de la estadía permanente de estos grupos, sobre estos sectores extorsionando, constriñendo y vulnerando derechos y libertades de la población”, agregó el general Gómez.

Como resultado del operativo militar, una adolescente de 16 años fue recuperada, quien de acuerdo con la información oficial había sido víctima de reclutamiento forzado en el departamento del Cauca el pasado 11 de mayo de 2022.