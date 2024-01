“Disposición de Petro ha sido confrontar con gobernantes locales": Sergio Fajardo

En Sala de Prensa Blu, el político colombiano Sergio Fajardo ofreció su perspectiva sobre la situación política en el país en este inicio del año 2024.

Durante la entrevista, Fajardo destacó la disposición del presidente Gustavo Petro, señalando que ha optado por confrontar con los gobernantes locales como parte de su estrategia política.

El exgobernador de Antioquia abordó diversos aspectos del panorama político colombiano, ofreciendo su análisis sobre los retos que enfrentará el actual Gobierno. Fajardo compartió sus opiniones sobre la manera en que Petro ha abordado las relaciones con los líderes locales, caracterizando su disposición como confrontativa.

Entrego una visión crítica sobre la dirección que está tomando la administración de Petro, según la interpretación de Sergio Fajardo. Este análisis político se presenta en un contexto en el que el país se encuentra inmerso en discusiones y desafíos que afectarán su rumbo político y social durante el año en curso.

Con sus declaraciones, Fajardo contribuye al debate público sobre la gestión del actual Gobierno y ofrece una perspectiva valiosa para aquellos interesados en comprender las dinámicas políticas en Colombia en este momento crucial.

Cada día hay una confrontación, por un lado, entonces el presidente pelea con la gente de Antioquia, no se logró la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla, ojalá que lo resuelvan relativamente pronto y lo encuentren una salida, critica Galán, no sabemos para dónde va la política de reindustrialización, una confrontación permanente, se cayó la licitación del SENA, los pasaportes todavía siguen en un caos. Millón de cosas pasando permanentemente en una expresión caótica del poder que está en cabeza del presidente señaló

El excandidato presidencial señaló que este va a ser un año de incertidumbre, de puja, de confrontación, de polarización, porque después de un año y medio ya tendrían que estar prácticamente todos los proyectos del Gobierno Petro en marcha, objetivos que no se han logrado por parte del Ejecutivo. Recalcó el tema de seguridad, un punto rojo en la actual administración nacional.

“Arranquemos con un ejemplo doloroso para Colombia, y es el concejal asesinado en Tuluá, que es un ejemplo de uno de los problemas que nosotros tenemos hoy y tal vez el más serio que afecta tantas vidas de personas que es la inseguridad en el mundo urbano, pero igualmente la inseguridad en los territorios colombianos donde desafortunadamente el Estado representado por su fuerza pública no ha ocupado los espacios, hemos visto y el Cauca es un ejemplo claro de lo que ha significado la incapacidad de ocupar un territorio”, enfatizó.

Además, indicó que se busca la articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales para enfrentar los problemas de seguridad que están en el país y reafirmar las políticas de seguridad en cada uno de los territorios, pero indicó que esto no se lograra si sigue la confrontación que el presidente Gustavo Petro tiene con los actuales mandatarios.

“Es serio el problema porque la disposición del presidente Petro ha sido de una confrontación con muchas de esas personas que son hoy gobernantes locales, que son gobernantes territoriales. Recuerden, con unos gobernadores se reunió porque los consideraba amigos y los otros los dejó de un lado; tiene problemas con los alcaldes de las principales ciudades de Colombia que está asociado con su política, con su forma de entender y la política del Pacto Histórico”.

Y agregó que, “si ese presidente no tiene la voluntad, los inconvenientes de ahí para abajo se van a multiplicar por todas estas regiones y no vamos a ver avances y a el grupo nuevo de alcaldes que llegan les va a tocar muy difícil, alcaldes y gobernadores, les va a tocar muy difícil porque no existe esa articulación”.

