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Disputa por la presidencia del Senado:"La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estará tenso"

El analista Diego Vaquero aseguró que las negociaciones entre las distintas bancadas anticipan una relación compleja entre el gobierno de Abelardo De La Espriella y el Legislativo desde el inicio del nuevo periodo constitucional.

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Congreso
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

A dos días de la instalación del nuevo Congreso, el panorama político sigue marcado por las negociaciones para definir las mesas directivas y las presidencias de las comisiones constitucionales. En medio de ese pulso, el analista político Diego Vaquero aseguró en Noticias de la Mañana de Blu Radio, que la disputa por la presidencia del Senado anticipa una relación compleja entre el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y el Legislativo.

"La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo va a estar un poquito tensa", afirmó Vaquero, al señalar que el enfrentamiento entre la candidatura de Alfredo Deluque, respaldada por el gobierno electo, y la de Honorio Henríquez, impulsada por el Centro Democrático, refleja las dificultades para consolidar una coalición estable desde el inicio del nuevo periodo legislativo.

El analista explicó que, aunque históricamente el partido de gobierno con mayor representación ha ocupado la presidencia del Senado durante el primer año, esa práctica no está consagrada en la ley. Por ello, consideró que la decisión dependerá de la capacidad de cada bloque para reunir las mayorías necesarias en una votación secreta.

De La Espriella y Congreso
De La Espriella y Congreso
Foto: captura de pantalla / Unal

Vaquero indicó que el gobierno electo contaría inicialmente con el respaldo del Partido de la U, el Partido Conservador, Cambio Radical, la Alianza Verde y el partido En Marcha. Sin embargo, advirtió que la posición del Pacto Histórico será determinante para inclinar la balanza en la elección de la mesa directiva.

El experto también se refirió al reciente nombramiento de Paola Holguín como ministra de Cultura y sostuvo que esa decisión podría tener efectos políticos dentro del Centro Democrático. Según explicó, la exsenadora conserva cercanía con varios integrantes de esa bancada, lo que podría influir en la votación por la presidencia del Senado.

Finalmente, Vaquero recordó que la elección será mediante voto secreto, por lo que solo el resultado permitirá conocer cómo quedaron conformadas las alianzas de cara al inicio del nuevo Congreso y al trámite de las reformas que impulsará el gobierno entrante.

Escuche la entrevista aquí:

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