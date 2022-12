Distrito rechazó 8 de 21 propuestas para descongestionar entradas:vicepresidente

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo en Mañanas BLU que la Alcaldía de Bogotá rechazó 8 de las 21 propuestas para descongestionar entradas a la ciudad.



“De las 21 propuestas que en el foro anterior de Movilidad se presentaron, el Distrito ya rechazó 8”, dijo al afirmar que entre estas propuestas están: la alianza propuesta para el proyecto de calle 170 con Carrera Séptima, el proyecto de la calle 153 con Séptima y el de la Avenida Cerritos.



“Algunas las rechaza por inconveniencia, otras aduce argumentos medioambientales. No hay interés del Distrito”, puntualizó.



El vicepresidente también se refirió al rezago que existe en materia de construcción de viviendas del programa ‘Casas gratis’ para la población más vulnerable.



“El manejo de suelo en Bogotá es el tema que más nos alerta porque la consecuencia de eso es la caída de la actividad constructora. Llevamos seis semestres de crecimiento negativo”, argumentó.



El funcionario manifestó que el plan de desarrollo del actual alcalde contemplaba construir 70 mil viviendas y no se ha cumplido ni con el 20 por ciento de ese propósito.



En ese sentido, Vargas Lleras dijo que los datos no son alentadores porque, entre otras cosas, de 25 planes parciales que permitían habilitar 217 hectáreas solo 4 fueron aprobados.