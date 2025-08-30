Publicidad

Doble homicidio en San Vicente del Caguán; una de las víctimas era firmante de paz

Carlos Valencia se convirtió en el firmante 30 asesinado este año en el país.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: agosto 30, 2025 11:12 a. m.

Las autoridades confirmaron un doble homicidio en el sector La Y, entre San Vicente del Caguán y Campo Hermoso, en el departamento del Caquetá.

Allí fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer, a quien las autoridades no han podido identificar aún.

Para el caso de la víctima masculina, se trata de Carlos Valencia, un firmante del proceso de paz de 2016, quien estuvo vinculado al ETCR del municipio de La Macarena, Met, pero actualmente adelantaba su proceso de reincorporación en San Vicente del Caguán.

crimen homicidio asesinato cti afp.jpg
Asesinato
Foto: AFP, referencia

Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo ya había emitido varias alertas tempranas, entre ellas la 01 de 2025 que advierte sobre los riesgos que tiene esta población de firmantes del acuerdo de paz.

En la zona hacen presencia el frente 62 Rodrigo Cadete, el frente Iván Díaz y comandos bolivarianos de la frontera.

Indepaz reveló que con Carlos Valencia ya son 30 los firmantes de paz que han sido asesinados este año en todo el país.

San Vicente del Caguán