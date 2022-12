Dos muertos y dos desaparecidos por lluvias de los últimos tres días en el país

de los últimos tres días en el país. (Lea también: Defensoría reporta que aguacero generó nuevo caos en Salgar, Antioquia )



El oriente del territorio colombiano ha sido la zona más afectada.



Las lluvias en Antioquia dejan hasta ahora 39 personas afectadas. La oficina de Gestión del Riesgo decretó alerta roja por posibles deslizamientos en 14 municipios de ese departamento.



Entre tanto, no ha dejado de llover en el norte de Boyacá. El municipio de Cubará está en alerta roja por posibles inundaciones. (Lea también: Alerta por emergencia invernal en departamento de Arauca )



Y en Toledo, Norte de Santander se agudiza la situación porque no para de llover y se han desbordado cinco quebradas. Ante los deslizamientos de tierra registrados no se han podido evacuar a los habitantes de un corregimiento.



En el Meta hay alerta roja por posibles desbordamientos de los ríos Guayuriba y Guatiquía. Al menos 300 familias están en riesgo.



En Santander las lluvias de las últimas horas dejaron más de 100 familias damnificadas y carreteras secundarias afectadas por derrumbes. En Piedecuesta aún permanecen desaparecidas dos personas. (Lea también: Fuertes lluvias complican la operación en el aeropuerto Eldorado )



Tras intensas lluvias en Neiva, un árbol cayó encima de varias viviendas dejando como saldo tres familias afectadas.