Descubren nueva especie de cangrejo en Antioquia que ayuda a limpiar los ríos

Un nuevo hallazgo científico pone a Antioquia en el mapa de la biodiversidad. En el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, fue descubierta una nueva especie de cangrejo de agua dulce que, además de ampliar el conocimiento sobre la fauna del país, cumple un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

La especie fue identificada en la quebrada San Cayetano, en el corregimiento Puerto López, y recibió el nombre científico de Phallangothelphusa lobulata. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica internacional Zootaxa, tras un proceso de investigación y análisis taxonómico que confirmó que se trata de una especie nueva para la ciencia.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre el biólogo Moisés Elías Alexander Taborda, funcionario de Corantioquia, y la investigadora Martha Rocha de Campos, especialista del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Los científicos compararon detalladamente las características del ejemplar con otras especies similares hasta establecer sus diferencias.



Un indicador natural de ríos saludables

Más allá del hallazgo científico, la presencia de este tipo de cangrejos tiene un valor ambiental importante. Según los investigadores, estas especies funcionan como bioindicadores, lo que significa que su presencia suele estar asociada con buena calidad del agua en los ecosistemas donde habitan.

Los cangrejos de agua dulce pertenecen al grupo de los decápodos y desempeñan un papel clave en los ríos y humedales. Entre sus funciones ecológicas está la degradación de materia orgánica, un proceso que contribuye a la limpieza natural de los cuerpos de agua y al equilibrio de los ecosistemas.



Nuevo cangrejo descubierto en Antioquia. Foto: Corantioquia.

Además, al excavar galerías en el suelo, ayudan a oxigenar los sedimentos y forman parte de la cadena alimenticia de peces, tortugas, aves, reptiles y algunos mamíferos, lo que los convierte en una pieza fundamental dentro de la dinámica de los ecosistemas acuáticos.



Antioquia sigue revelando su biodiversidad

El hallazgo también evidencia la riqueza biológica que aún permanece poco explorada en varias regiones del departamento. De hecho, esta es la segunda especie del género Phallangothelphusa registrada en el municipio de El Bagre y representa un nuevo aporte al inventario nacional de crustáceos de agua dulce.

Investigadores señalan que este tipo de descubrimientos no solo fortalecen el conocimiento científico, sino que también abren la puerta a nuevas estrategias de conservación en territorios que han estado históricamente afectados por presiones ambientales.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades ambientales, el registro de esta nueva especie refuerza la importancia de seguir estudiando los ecosistemas acuáticos del departamento y de impulsar acciones para proteger la biodiversidad que habita en los ríos y quebradas de Antioquia.