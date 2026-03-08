En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Medio Ambiente  / Descubren nueva especie de cangrejo en Antioquia que ayuda a limpiar los ríos

Descubren nueva especie de cangrejo en Antioquia que ayuda a limpiar los ríos

El hallazgo, según investigadores, también evidencia la riqueza biológica que aún permanece poco explorada en varias regiones del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad