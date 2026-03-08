Primeras palabras de Paloma Valencia luego de obtener una victoria contundente en las consultas

La jornada electoral del 8 de marzo en Colombia dejó un nuevo Congreso y tres ganadores en las consultas interpartidistas. En la Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia se impuso con más de 3.199.000 votos, con cerca del 100 % de las mesas escrutadas, convirtiéndose en la candidata más votada de estas consultas.

Tras conocerse el resultado, Valencia se dirigió a sus simpatizantes desde la sede de campaña, donde agradeció el respaldo de su partido y de quienes participaron en la jornada electoral. “Trabajaremos con entusiasmo, disciplina y con honradez como siempre lo he hecho… ganaremos la Presidencia de la República, juntos avanzaremos”, afirmó ante los asistentes.



Paloma Valencia agradeció a su partido

Durante su intervención, la candidata también dedicó palabras de reconocimiento al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien atribuyó parte del respaldo político que ha recibido.

“Quiero agradecer a todo el Centro Democrático, mi partido… y a toda la militancia fuerte del uribismo. Gracias a los que se han ido sumando al equipo”, señaló. Asimismo, expresó: “Agradezco al presidente Uribe. Él es la certeza de que la política sí logra transformar al país”.



Homenaje a Miguel Uribe Turbay

En su discurso, Valencia también recordó a Miguel Uribe Turbay, a quien calificó como un “mártir”. La candidata aseguró que su memoria sigue presente dentro del movimiento político.

“Quiero honrar la memoria de nuestro mártir, Miguel Uribe Turbay. Miguel nos duele en el corazón todos los días desde que lo asesinaron”, dijo. Y agregó: “Tu trágico final nos invita a no rendirnos, a seguir luchando y vencer a los violentos. Vives en nuestra memoria”.



Críticas al Gobierno y a la política de “paz total”

Valencia también cuestionó al actual Gobierno y su estrategia de “paz total”, la cual, según expresó, representa una concesión frente a grupos violentos.



“La paz total no ha sido sino la claudicación del Estado de derecho ante los violentos, el abandono de la ciudadanía para complacer el imperio de los narcotraficantes”, afirmó. En ese sentido, anunció que su propuesta apunta a cambiar ese enfoque: “Vamos a acabar con la paz total para poner la seguridad total”.

Además, criticó la situación del sistema de salud. “Me duele que mis compatriotas estén en un sistema de salud en ruinas… donde la gente hace filas por muchas horas y no recibe sus medicamentos”, expresó.

En ese contexto, la candidata también se refirió al panorama que, según dijo, deja la actual administración: “Lo que este Gobierno nos deja es una bomba de tiempo que todo el tiempo está marcando los segundos para reventar… una bomba de tiempo silenciosa”.



Propuestas económicas y llamado a la unidad

Finalmente, Valencia señaló que el resultado de la consulta refleja un mandato político amplio. “El mandato de la consulta es claro… son más de 5 millones de votos que estamos en este escenario”, afirmó.

También planteó propuestas orientadas a mejorar las condiciones económicas de trabajadores y empresarios. “Tenemos que entendernos y tratarnos como una gran familia… los trabajadores deben tener buenos salarios”, indicó, al tiempo que planteó la reducción de impuestos y medidas de apoyo para pequeños empresarios y trabajadores informales.

“No vamos a dejar a ningún colombiano por fuera, todos serán tenidos en cuenta en el proyecto que viene”, concluyó.