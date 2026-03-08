Estos fueron los influencers que buscaron llegar al Congreso este 8 de marzo: ¿cómo les fue?

En medio de una movida jornada electoral, al menos 25 creadores de contenido buscaron abrirse espacio en el Congreso de la República para el periodo 2026–2030, durante las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Entre los más reconocidos se encuentra el creador de contenido Felipe Saruma, de 27 años, quien aspiró a la Cámara de Representantes por el Atlántico con el partido Cambio Radical. Si el partido logra 4 curules en el departamento, Saruma llegaría.

Una de las figuras más polémicas es Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como JotaPe, quien buscó ser elegido nuevamente en el Senado por el Partido Verde. Hasta el momento, JotaPe se posiciona como el senador más votado de esa colectividad.

Por su parte, también aparecen tres figuras cercanas al petrismo. Entre ellas está Walter Rodríguez, conocido en redes sociales como 'Me dicen Wally', quien fue una de las figuras más votadas en la consulta del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025. El influencer, de 35 años, aspiró al Senado por esa colectividad.



Otra de las figuras del petrismo es Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes como Lalis, quien aspira a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Pacto Histórico. Cabe recordar que este movimiento tiene lista cerrada, en la que Lalis ocupa el puesto número 2.

Con los resultados conocidos hasta el momento, Lalis y Wally resultaron electos.

En las apuestas de la izquierda también aparece Deyci Alejandra Omaña Ortiz, más conocida como Amaranta Hank, reconocida por la creación de contenido para adultos, quien aspiró a llegar al Senado con el Pacto Histórico.

Una de las sorpresas de la jornada fue Edwin Brito García, conocido como Pechy Player, un influencer que buscaba llegar al Senado por el Partido Conservador. Pechy es conocido en redes por su estilo jocoso y, para algunos, irreverente. Sin embargo, sus seguidores en plataformas digitales no se tradujeron en votos suficientes y no logró ser elegido.

En el Partido de la U, en el departamento del Atlántico, otra de las sorpresas fue el humorista Óscar Ramos, conocido popularmente como El Ñato Óscar, quien no alcanzó una curul.

Otras figuras conocidas en redes sociales que también aspiraron a llegar al Congreso son Laura Gallego Solís, ex Señorita Antioquia; Javier Fernández Franco, conocido como el cantante del gol; y Lily Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz.