Drama de joven colombiano que fue golpeado brutalmente en México y está en estado de coma

Lo que parecía un partido de fútbol normal, terminó siendo un campo de pelea en el que Ander Salas, un joven colombiano que vive en Ciudad de México , llevó la peor parte.

Luego de marcar un gol, se formó una pelea entre los jugadores de su equipo y los adversarios. En medio de la situación, fue brutalmente golpeado, al punto de quedar en estado de coma.

A pesar de que el hecho se registró desde el pasado 6 de septiembre, y desde entonces Ander, de 22 años, se encuentra en una clínica bajo observación médica, su madre no ha podido viajar para estar con él.

Yaqueline Salas habló con Blu Radio y narró el drama que ha tenido que pasar desde que se enteró de la situación: “Yo vivo en Mesetas, viajé a Bogotá para pedir el pasaporte y poder viajar, cuando fui no me quisieron atender, pedí ayuda por mi situación, pero no fue posible, me tocó pagar para conseguir una cita prioritaria y ya me van a entregar el pasaporte. No tengo aún los recursos para viajar, pero lo más importante era tener el pasaporte”, señaló la mujer que sobrevive de lo que le da un humilde restaurante ubicado en el municipio de Mesetas, en el sur del Meta, una zona bastante afectada por el conflicto armado.

Precisamente por este contexto, Ander decidió viajar hace cinco años para México, y allí buscar mejores oportunidades. Con lo que su trabajo le da, le alcanza para enviarle a su mamá los recursos para sostener el restaurante.

Por ahora, la mujer pide al Gobierno nacional apoyo con un vuelo humanitario para poder viajar lo más pronto posible y reencontrarse con su hijo.

