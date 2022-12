Dramático testimonio de mujer víctima de expolicía violador en serie

BLU Radio conoció el desgarrador relato de una de las víctimas sobrevivientes a un ataque sexual por parte del expolicía sindicado de asesinar a una estudiante del Sena en Soledad, Atlántico.

La joven dice que autoridades fueron negligentes en su caso y por eso hoy hay una mujer muerta.

Se trata de Karla Andrea Cantillo, una joven de 20 años de edad, a quien su vida le cambió el 1 de enero de este año, cuando se cruzó en su camino a Levith Rua, el exagente de la Policía señalado de ser un violador en serie.

La joven, que celebraba la llegada del Año Nuevo, fue atacada cuando acompañaba a una vecina a un lugar enmontado para orinar en el municipio de Ponedera.

“Me pegaba por la cara, yo gritando y él me pegaba. Logré soltarme de él y me cogió por el pie y me arrastró. Cuando mi voz de auxilio se estaba apagando me empezó a besar y tocar y como tenía un eNterizo y no se rodaba eso lo molestaba más y me agredía con más fuerza”, relató la mujer a BLU Radio.

Karla sobrevivió a este ataque gracias a un vecino que alcanzó a escuchar su voz de auxilio.

La joven denuncia que pese a haber llegado ante la Fiscalía, nunca pasó nada con su agresor y su caso pareció quedar archivado.

El hecho pasó cuando el expatrullero gozaba de un permiso de 72 horas que el Inpec le concedió para salir de la cárcel de Valledupar, donde pagaba una condena por acceso carnal violento.

Hoy, con indignación ante la indiferencia que tuvieron las autoridades con su agresión, lamenta la muerte de la joven Gabriela Romero y recalca que esto se pudo evitar.

“Mis días pasan tristes. No tolero que mi caso se queda en la impunidad. Esperaron que corriera todo para empezar a buscar las víctimas de él. Si mi caso sale enseguida nada de esto hubiese pasado y la niña no estuviera muerta”, enfatizó la joven víctima.