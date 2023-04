Dueño de discoteca en la que alcalde de Calima El Darién se desnudó: “Jamás vendo trago adulterado”

“Estoy sorprendido”, puntualizó el dueño de la discoteca donde el alcalde de Calima El Darién , Martín Alfonso Mejía, protagonizó un escándalo cuando se desnudó mientras bailaba en aparente estado de embriaguez. Según comentó Juan Benítez, quien además es amigo del mandatario local, ahora tiene que salir a defender su patrimonio y desmentir acusaciones.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Benítez aseguró que en su bar nunca ha vendido trago adulterado. Esto, luego de que el alcalde Mejía apareciera en un clínica para ser atendido y verificar la sustancia que, supuestamente, lo llevó a esos hechos.

“No entiendo cómo, ellos estaban ahí, en la barra. Que investiguen”, respondió Benítez sobre si al alcalde le dieron algún tipo de droga en el trago que estaban consumiendo ese día. En ese sentido, añadió que los que estaban acompañándolo eran personas del pueblo.

Incluso, aseguró que cuando la fiesta terminó, llamó a la Policía para que acompañaran al alcalde a su casa, más no para denunciarlo. Recalcó que por eso le sorprende que ahora lo estén culpando y “manchando” su nombre y el de la discoteca.

Publicidad

“Yo siempre he estado pendiente y he tratado de ayudarlo, por eso me extraña y salgo a defenderme, porque tras de que intenté cuidarlo y decirle que dejara de tomar, jamás me imaginé lo que sucedió y que al final me echaran la culpa”, recalcó.

Dijo que está dispuesto a que investiguen y examinen el alcohol que vende en su establecimiento, pues todo es legal y sin adulterar.

Por último, aseveró que el alcalde ya estaba tomado cuando llegó a la discoteca: "Estaba 'prendido', como dicen".

Publicidad

Alcalde apareció en sillas de ruedas

Se conoció que el alcalde Mejía llegó a la Clínica Imbanaco, en Cali, en horas de la mañana de este martes, 11 de abril, en donde ha sido atendido por personal médico con presencia de algunos familiares. Llegó allí después de estar en una clínica de Buga, Valle.

Video del alcalde de Calima - El Darién

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: