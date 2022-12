Dueño de licorera en Barranquilla ofreció disculpas por discriminar a pareja gay

En video quedó registrado el momento en el que el propietario de una licorera, ubicada en el norte de Barranquilla, ofreció excusas públicas a una pareja de lesbianas por haberlas discriminado en el establecimiento comercial.

El acto de conciliación tuvo lugar luego de que la Corte Constitucional resolviera la tutela interpuesta por las afectadas, ordenando al propietario del local a presentar una excusa escrita y privada a las denunciantes.

El video del pacto de conciliación fue compartido por Caribe Afirmativo, la corporación que defiende y promueve los derechos de la comunidad LGBTI en el caribe colombiano.

#Ahora En establecimiento público de Barranquilla, donde se discriminó a una pareja de mujeres lesbianas, acto por el cual la @CConstitucional emitió la sentencia T - 335 de 2019. Se realiza acto público de disculpa a las por parte de la administración del lugar. @elheraldoco pic.twitter.com/9ewQntWAus — Caribe Afirmativo (@Caribeafirmativ) August 3, 2019

El hecho ocurrió en julio de 2018 cuando, según las afectadas, el dueño del sitio les pidió abstenerse de realizar demostraciones de afecto al interior del establecimiento.

“Yo lo que quiero es que no se propasen más porque este no es el sitio. Pero si ustedes no se saben comportar como yo estoy pidiendo, tienen que irse entonces. Las jóvenes pidieron la cuenta y se fueron”, relató Rafel Brochero, propietario del establecimiento, frente a su versión de lo ocurrido.

Además de las excusas, Rochero también deberá permitir el acceso y la estancia de la pareja en el local comercial, sin restricciones o prohibiciones.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, la corporación que defiende y promueve los derechos de la comunidad LGBTI, recordó que esta es la cuarta decisión del alto tribunal en los últimos dos años, frente a casos de discriminación en Barranquilla.

Escuche el informe completo del caso de discriminación resuelto por la Corte Constitucional.

