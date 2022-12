Duque anuncia conversación nacional invitando a sectores sociales y políticos

El presidente Iván Duque, tras confirmar el toque de queda en toda Bogotá a partir de las 9:00 de la noche de este viernes y hasta este sábado a las

6:00 de la mañana, anunció una conversación nacional e invitó a los distintos sectores sociales y políticos a sumarse a ella.

“A partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social, trabajando así de manera unida en una visión de mediano y largo plazo que nos permitirá cerrar las brechas sociales”, dijo Duque en una alocución presidencial.

Cabe señalar que la conversación anunciada por el mandatario de los colombianos comenzará el próximo miércoles 27 de noviembre.

“Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la fuerza pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos y he solicitado al señor Fiscal General de la Nación la inmediata movilidad del CTI cuando se precise”, indicó Duque.

De igual manera, el jefe de Estado pidió a todos los líderes políticos del país responsabilidad para rechazar la violencia y el caos.

“Solicito a todos los líderes de Colombia, a todos los ciudadanos, rechazar con contundencia la violencia y la incitación al caos. La historia que estamos escribiendo, hoy nos exige deponer los odios y construir, entre todos, un futuro de honestidad y de veracidad”, declaró.

“A nivel nacional, he solicitado a los alcaldes del país tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el orden público en sus territorios, tales como la restricción de la movilidad con parrilleros, la ley seca o el toque de queda”, agregó.

Sostuvo, además, que como resultado de la acción de las autoridades, se han capturado 146 personas, principalmente, por fabricación y tráfico de armas, violencia contra servidores públicos, la obstrucción de las vías y el daño en bien ajeno.

“He dado instrucciones a los ministerios de Justicia y de Defensa, para que, de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, desplieguen todas las acciones necesarias para judicializar y no dejar en la impunidad a los delincuentes que afectaron, y están afectando la tranquilidad de la ciudadanía.

“Los que incitan al odio y a la destrucción no representan a los colombianos que han expresado su voz, ni mucho menos a las mayorías silenciosas de nuestra nación”, manifestó el mandatario.

Asimismo, precisó que el Gobierno cree en el diálogo social. “Somos un Gobierno que escucha. La comunidad que se ha manifestado de manera legítima es la sociedad que nos ayuda a construir”.

