Fuga de gas ocasionó cierre en la Autopista Norte en Bogotá

En la madrugada de este miércoles, hacia las 12:25 a. m., la Concesionaria Ruta Bogotá Norte informó que la fuga de gas registrada en la Autopista Norte, en el tramo Chía–Bogotá, fue controlada y que la movilidad en este corredor se encuentra habilitada en ese sentido. De acuerdo con el reporte, personal técnico de la empresa Vanti atendió la emergencia y logró contener la situación, lo que permitió restablecer el tránsito vehicular sobre la autopista sin que se reportaran nuevos incidentes asociados a la red de gas.

La concesionaria explicó que, pese a la reapertura, en el punto permanece personal especializado de Vanti adelantando labores de verificación y aseguramiento de la tubería afectada, en coordinación con equipos de obra que trabajan en excavación e instalación de nuevas tuberías para facilitar la evacuación de agua en la zona. Estas tareas se ejecutan bajo protocolos de seguridad para reducir cualquier riesgo de nuevas filtraciones, explosiones o acumulación de gas, escenarios que, según lineamientos de la propia compañía y de las autoridades, exigen controles estrictos cuando se intervienen redes subterráneas.

Las autoridades de tránsito y la propia concesionaria recomendaron a los conductores transitar con precaución por el corredor norte, acatar la señalización provisional instalada y seguir las indicaciones del personal ubicado en la vía. El llamado se dirige especialmente a quienes se desplazan en horas de baja visibilidad, como la madrugada y el amanecer, cuando se mantiene maquinaria en operación y hay presencia de operarios en calzada y berma mientras avanzan las obras complementarias derivadas de la emergencia.



Calle 209 continúa cerrada por labores técnicas

Aunque la movilidad fue restablecida sobre la Autopista Norte en sentido Chía–Bogotá, la entrada y salida por la calle 209 continúa cerrada en ambos sentidos. La restricción se mantendrá mientras se completan las labores técnicas sobre el terreno y la infraestructura de servicios públicos en este punto, que forma parte del área de influencia del proyecto de ampliación de la Autopista Norte adjudicado años atrás para mejorar la conexión entre Bogotá y municipios como Chía y Cajicá.

Según el reporte de la concesionaria, en el sector se adelantan trabajos de excavación y reemplazo de tubería, tanto para garantizar la evacuación de agua como para blindar la red de gas ante futuras contingencias. En situaciones de este tipo, los protocolos de Vanti y de las autoridades contemplan mantener cierres viales parciales o totales hasta que las pruebas de seguridad confirmen que no existen filtraciones ni concentraciones de gas y que el terreno es estable para el tránsito de vehículos y peatones.



La medida implica desvíos y cambios en los recorridos habituales de quienes usan la calle 209 como acceso y salida de la capital. Por ello, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento mientras persistan las restricciones, siguiendo también las recomendaciones que habitualmente emite la Secretaría de Movilidad cuando se presentan fugas de gas o cierres por emergencias en corredores troncales de ingreso y salida de Bogotá.

Otro incidente de gas en Álamos Norte, Engativá

Paralelamente a la emergencia en la Autopista Norte, en el sector de Álamos Norte, en la localidad de Engativá, se presentó otra fuga de gas que también fue controlada por personal especializado. En esta zona residencial se activaron protocolos de seguridad que incluyen cierre de accesos, restricción de tránsito y evacuaciones preventivas en casos de riesgo, procedimientos similares a los aplicados en otras emergencias recientes por fugas de gas en Bogotá.

Aunque la fuga ya fue contenida, en Álamos Norte se mantienen restricciones de seguridad en una amplia área habitada mientras se concluyen las revisiones de la red, se descarta la presencia de nuevas filtraciones y se certifica la estabilidad de la infraestructura.

