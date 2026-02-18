En vivo
Fuga de gas ocasionó cierre en la Autopista Norte en Bogotá

La Autopista Norte ya fue habilitada en sentido Chía–Bogotá tras el control de una fuga de gas, pero en la calle 209 y en el sector de Álamos Norte (Engativá) se mantienen restricciones y cierres preventivos mientras continúan las labores técnicas y de seguridad en las redes de gas.

