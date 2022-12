Duque convocará cúpula militar para aplicar recomendaciones de Comisión de Excelencia

En el inicio de su viaje al exterior número 19, el presidente Iván Duque dijo a su llegada a China que convocará a la cúpula militar la próxima semana para definir la manera en que acogerán y aplicarán las recomendaciones que le entregó la Comisión de Excelencia Militar en un primer reporte.

Le puede interesar: Duque desarrollará agenda de trabajo en China para atraer más inversión a Colombia

Publicidad

“Tan pronto regrese a Colombia, la próxima semana voy a convocar una reunión con la cúpula para discutir el reporte, sus hallazgos y recomendaciones, y empezar una rápida adopción de ellas”, explicó el primer mandatario a los periodistas que lo acompañan.

Desde Shanghái, el presidente calificó como acertadas y positivas las recomendaciones que le entregó en un primer informe esta célula conformada por tres juristas colombianos: Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez, quienes analizaron desde el pasado 24 de mayo las operaciones militares en Colombia y evaluarán que estas cumplan con los estándares internacionales.

“Nosotros vamos a recoger todas las recomendaciones de la comisión. Esas recomendaciones son claras en materia de mejorar la precisión de lo que tiene que ver con las instrucciones de carácter operacional para enfrentar amenazas como los ‘Pelusos’, los ‘Puntilleros’, el ‘Clan del Golfo’. Las sugerencias de precisión son muy importantes. Segundo también acojo que en los lineamientos operacionales podamos incluir la forma en que las Fuerza Pública integralmente apoya el PAO, ese Programa de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales en el territorio”, dijo el presidente.

Cabe recordar que, después de la revelación de The New York Times sobre los falsos positivos 2.0 y el polémico formato de resultados expedido por el Ejército, el presidente Duque nombró una comisión independiente para evaluar las operaciones militares, pues para él es necesario fortalecer el control interno para supervisar el manejo de los recursos en la Fuerza Pública.

Publicidad

“El fortalecimiento también del control interno al interior de las Fuerzas nos ayuda a supervisar la forma en que se hacen los manejos administrativos y a ser cada vez más rigurosos en las operaciones en el territorio. Debo también señalar que la recomendación en materia de capacitación para que todos los días estemos unificando las normas y que esto pueda ser conocido por todos los miembros de la fuerza la acogemos con complacencia”, dijo.

La polémica al interior de las Fuerzas Militares y el posible regreso de los falsos positivos giró en torno a los formularios para reportar las bajas, tema que según el presidente fue aclarado por la comisión, que dijo que la mejor decisión fue retirarlos para evitar imprecisiones.

Publicidad

“El formulario per se no estaba haciendo ninguna recomendación hacía nada que fuera ilegal, pero si son claros en decir que quizás se prestaba para malas interpretaciones, dado que no estaba debidamente procesado con respecto a lo que sin aspiraciones en carácter operacional”, agregó.

Para el presidente es importante que esta comisión de expertos resalte que siempre fue primordial priorizar las desmovilizaciones individuales y que las Fuerzas Militares de Colombia no incurrieron que ningún tipo de violación a los derechos humanos.

“Rescato de las conclusiones que se ha aclarado que los estándares que tiene la Fuerza Pública en Colombia en temas operacionales están alineados con el DIH y los derechos humanos, segundo, que en ninguna circunstancia se dio una instrucción que pudiera orientar hacia que se realizaran en el país falsos positivos”, dijo.

A su llegada a China, en su viaje número 19, el presidente @IvanDuque dijo que convocará a la cúpula militar la próxima semana para definir la manera como acogerán y aplicarán las recomendaciones que le entregó la Comisión de Excelencia Militar en un primer reporte pic.twitter.com/Ab38YAea5Z — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2019