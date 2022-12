Duque da instrucciones a la Fiscalía y autoridades para capturar a ‘Santrich’

En una declaración en Casa de Nariño, el presidente, Iván Duque, ordenó a las autoridades trabajar de manera coordinada para dar con el paradero de ‘Jesús Santrich’, horas después de conocer su incumplimiento ante la justicia.

El primer mandatario celebró la decisión de la Corte y dijo que los demás excombatientes comprometidos con el proceso de paz pueden tener tranquilidad de que recibirán el apoyo necesario para su proceso de transición hacia la legalidad.

"He dado la instrucción a toda la Fuerza Pública de trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación para capturar a este sujeto. Y quiero dejar claro lo que siempre le he dicho a los colombianos: quienes genuinamente están haciendo un tránsito a la legalidad sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, tendrán el acompañamiento del Estado, pero seremos implacables con quienes pretendan seguir en esas actividades criminales", dijo.

Duque solicitó a los 192 países que integran la Interpol, colaboración para capturar a 'Jesús Santrich’ teniendo en cuenta los indicios de que el exlíder guerrillero abandonó territorio colombiano.

"La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias ‘Jesús Santrich’ en cualquier país se active el protocolo de captura y entrega a las autoridades colombiana".

La claridad que hizo el primer mandatario es que quienes se comprometan con el proceso de paz recibirán el apoyo del Estado, y quienes sigan el ejemplo de ‘Santrich’, serán perseguidos por la justicia y capturados.

"La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra ‘Jesús Santrich’, por delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, es una decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia", añadió.