Duque pide investigar a juez que suspendió la caducidad del contrato entre Centros Poblados y MinTIC

El presidente Iván Duque desde Corea del Sur pidió investigar al juez de Puerto Colombia que suspendió la caducidad del polémico contrato del MinTIC con la Unión Temporal Centros Poblados , contrato que buscaba llevar internet a los colegios de las zonas más apartadas del país.

Duque dijo que la situación amerita un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial.

“Claramente yo creo que esa situación amerita un análisis De la Comisión de disciplina judicial para entender qué puede haber detrás de la decisión de esa naturaleza, porque la caducidad se decretó para proteger los intereses de la nación”.

El jefe de Estado además se refirió a las pólizas presentadas cómo "chimbas".

“Está más que demostrado que se denostaron pólizas, perdón que lo diga coloquialmente, "Chimbas" , falsas para tratar de ganarse un contrato y eludir normas contractuales”.

El primer mandatario además señaló que se deben entender los fallos. “Uno tiene que entender los fallos, pero uno no se puede quedar callado con las fallas y a mi sí me parece curioso y paradójico que no se cumplió el debido proceso”

Conozca más noticias: