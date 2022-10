Duque va en contravía de un buen proceder con el Acuerdo de Paz: víctimas del Nogal

Fue Berta Fríes, víctima y representante de las víctimas del atentado terrorista perpetrado por las Farc hace 16 años en el Club El Nogal, quien manifestó que las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, discrepan de la Corte Constitucional, pero que no es bien visto, pues va en contravía a los acuerdos de paz.

“Está contraviniendo contra la Corte Constitucional que ya dio un concepto. Si ya la Corte conceptuó, ahora él hace esta contrapropuesta y entiendo que

esto es una situación que va en contravía de un buen proceder jurídico y un buen proceder para los acuerdos de paz que fueron aceptados por la Corte”, destacó.

Pidió respeto a lo acordado en la construcción de la Jurisdicción Especial Para la Paz como herramienta de justicia transicional y como una de las acciones más importantes en términos de implementación.

Desde tiempo atrás empezamos a buscar que nos dijeran la verdad y que hubieran sanciones. Dentro de eso nos encontramos con que la JEP nos da la salida para que se pueda decir la verdad y que vayan todos los responsables. No solo los que ya se conocen sino otros que deben aparecer, luego de que a la misma JEP entregáramos información de responsables”, añadió.

En defensa de la JEP, aún siendo víctimas de la entonces guerrilla de las Farc en uno de los atentados más sangrientos, Fríes reconoció que aunque hay falencias de parte y parte en el marco del post acuerdo, la reparación, otro de los temas cuestionados por Iván Duque, debe ir más allá.

“Les hemos dicho a las FARC repárenos porque hay gente sin piernas, sin ojos, sin esposos, viudas etc. Ellos nos han dicho que nos remitamos a la gran bolsa; nos entregaron un documento en febrero 10 de 2018 en un encuentro. Yo quisiera que nos dieran en la plata directamente, que no tuviéramos que pasar por un proceso a ver si son los nietos o tataranietos los que reciban ese tipo de reparaciones, pero hay reparaciones de otro tipo: las reparaciones de tipo moral y es que nos pidan perdón, que nos digan la verdad. Ellos ya nos han pedido perdón, nos dijeron que fueron las FARC y una tercera verdad: que a más de uno le ha dolido y es que en el Club El Nogal se estaba conestando entre el Estado y los paramilitares un acto contra las FARC y esa es la razón por la que pusieron la bomba. No hay ninguna justificación para que haya estallado la bomba *pero esa verdad no la hubieran dicho si eso no se logra con un acuerdo de paz, esa verdad la van a tener que presentar ante la JEP. Si no existiera, nosotros no podríamos estar en este nivel”, concluyó.