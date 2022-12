Duro agarrón entre congresistas de Farc y Centro Democrático en el Congreso

La plenaria del Senado fue el escenario este martes de una fuerte discusión entre parlamentarios del Centro Democrático y el partido Farc, cuando se discutía el proyecto que busca que a futuro los delitos sexuales contra los menores no sean investigados por ningún tipo de justicia especial, sino únicamente por la justicia ordinaria.

Los ánimos fueron subiendo con la intervención de la senadora Victoria Sandino, quien se refirió a las cifras de menores abusados sexualmente.

"Según las cifras oficiales, el 45 % de los casos reportados hablan que (los menores) fueron violados por miembros de la familia y otro 20 % de los victimarios eran conocidos", indicó la senadora.

De inmediato, desde el Centro Democrático, el senador Fernando Nicolás Araujo respondió asegurando que la senadora tiene varias investigaciones.

“La senadora que acaba de anteceder el uso de la palabra habla de estos temas con todo cinismo. Ella tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, tiene cuatro denuncias por asistir abortos inducidos, tiene dos implicaciones por acceso carnal abusivo”, manifestó el senador del Centro Democrático.

Seguido a esto, el senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada, en tono airado, manifestó que desde el partido del Centro Democrático pretenden callarlos.

"No utilicen los mejores de edad con fines ideológicos. No sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas", dijo Lozada.

Sin embargo, el momento más álgido llegó cuando los senadores Benkos Biojó y Carlos Felipe Mejía se trataron de “asesinos y criminales”.

“45 niños mataste en Bojayá”, dijo el senador Carlos Felipe Mejía a Benkos Biojó, mientras que este último le gritó desde el otro extremo: “criminal, criminal”.

En medio de los gritos, la plenaria fue levantada.

#Video Duro agarrón entre senadores del @CeDemocratico y @PartidoFARC durante debate del proyecto que busca que los delitos sexuales contra menores solo sean tratados por la justicia ordinaria. Carlos Felipe Mejía y Benkos Biojó protagonizaron la fuerte discusión #VocesySonidos pic.twitter.com/au4kljntpI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 13, 2019

