Echeverry entró en ira porque no tenía argumentos técnicos: Óscar Vanegas

“Él entró en ira porque no se sintió en la capacidad de confrontar un debate desde el punto de vista técnico. Él es economista y no puede argumentar con conceptos técnicos”, expresó.



Agregó que el exministro se contradijo al tratar de descalificar sus afirmaciones, en las que argumentaba que la explotación de petróleo cerca de Caños Cristales puede hacer desaparecer la reserva natural.



“Se contradice porque cuando uno utiliza la frase ‘el agua moja’ significa que me está dando la razón”, aseguró. (Lea también: Insólito argumento de Juan C. Echeverry para defender exploración en La Macarena )



Vanegas insistió en que “es de conocimiento tanto científico como académico que los yacimientos de los Llanos Orientales y del Caguán tienen una recarga hídrica que se ve afectada por proyectos petroleros”.



En el debate, Echeverry afirmó que la exploración siempre se hace por encima del nivel del agua subterránea. Agregó que Google da muestra de que “hay más secuestros de humanos por extraterrestres que acuíferos secados por la industria petrolera”, una afirmación que hizo explotar las redes sociales.