Editoriales de El Tiempo y El Espectador piden al presidente Petro respeto a la libertad de prensa

La solicitud de respeto a la libertad de prensa la hicieron en las editoriales de El Tiempo y El Espectador luego del discurso del presidente Gustavo Petro del pasado 7 de junio en la carrera séptima de Bogotá, en las que defendió las reformas que presentó al Congreso de la República en el inicio de su mandato en agosto del 2022.

En su discurso el presidente Petro calificó de mentirosas las encuestas y señaló a los medios de ser un "apéndice de los órganos de control" e indicó que la prensa “odia” a la vicepresidenta Francia Márquez “por su color de piel”.

Ante lo dicho por el jefe de Estado, en sus columnas de opinión los periódicos de amplia circulación nacional pidieron al mandatario de los colombianos respeto por la libertad de prensa.

“Es cierto que sectores de la oposición tienen discursos radicales (¿acaso la izquierda opositora no los tuvo hasta hace un año?); también lo es que procuradora y fiscal han politizado sus actuaciones; los medios de comunicación merecemos sin duda críticas a errores que hemos cometido en cubrimientos puntuales, pero nada de eso es un intento de golpe de Estado. No se equivoque, presidente, ni pretenda confundir a los colombianos. Es largo todavía el tiempo de su mandato, pero la vía escogida del atrincheramiento, bajo el discurso engañoso de la victimización, no hace más que alejar a quienes están dispuestos a aportar al cambio, pero no apenas inclinando la cabeza”, señaló en su editorial El Espectador.

Cabe recordar que, cinco periodistas de diferentes medios de comunicación, que cubrían las movilizaciones convocadas para el 7 de junio, fueron agredidos por los manifestantes.

“Responsabilizar a la prensa por los desaciertos o escándalos de su gobierno, alentar discursos en contra de los medios o hacer interpretaciones que aumentan la confusión, crea un fundado e inquietante manto de duda sobre el futuro de la libertad de prensa y la libre expresión en el país. Nos animaría creer que se trata de temores inmotivados y que el presidente es consciente de que tales derechos están consagrados en nuestra Constitución, tal como lo ha declarado en escenarios distintos a los del discurso de esta semana”, indicó por su parte El Tiempo.

En su escrito agregó que: “Los reclamos y críticas que pueda tener el jefe del Estado bien podrían tramitarse por caminos constructivos que fortalezcan la discusión democrática sin acudir a señalamientos dudosos y mucho menos a estigmatizaciones que ponen en riesgo a los periodistas”.

“Generar una narrativa contraria pone en la mira de fanáticos y violentos a reporteros que exponen su propia integridad en el ejercicio de su oficio. No es una exageración: el mismo día que el presidente se desató contra los medios fueron agredidos periodistas de Caracol Radio, RCN y Blu en distintas ciudades”, finalizó la editorial de El Tiempo.

