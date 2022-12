Eduardo Galeano no fue un alentador del movimiento armado: Sergio Mautone

al Ministerio de Cultura colombiano-, indicó en diálogo con Blu Radio que la recordada obra de Galeano, ‘Las venas abiertas de américa latina’, “marcó toda una época en Uruguay”, y añadió que cuando “él dijo que se retractaba por su libro, lo hacía en referencia al tecnicismo que el texto pretendía”.



“Después de su obra, realmente lo que queda es la invitación que supo hacer a través de sus escritos. Eduardo era un gran provocador e historicista, que rescataba a partir de las cosas sencillas la historia de la humanidad y Latinoamérica”, señaló.



El experto dijo también que “en la época en que Eduardo Galeano vivió, creo que era bastante razonable la manera cómo escribió este libro. Así, Galeano significó un paso importante en la comprensión de algunos de los cambios que se tejían a nivel internacional en la época, pero no me animaría a decir que fue un alentador del movimientos armado (en Latinoamérica)”.



“Siempre tuvo un discurso a favor del oprimido y desde ese punto de vista, indudablemente, era un referente”, añadió.



Mautone declaró también que “Las venas abiertas opacó el resto de su obra, algo que de alguna forma vemos con García Márquez quien también sufrió este encasillamiento con ‘Cien años de soledad’; de alguna manera lo vinculamos a Eduardo con ‘Gabo’, pues también marcó generaciones en su país, en Uruguay”.



Finalizó diciendo que “Galeano nunca fue políticamente correcto”, por lo que las disculpas ofrecidas por el autor, en referencia a ‘Las venas abiertas de américa latina’, no se deberían a un problema de concepto o ideas, sino que “cuando cuestionó su obra lo hizo desde el punto técnico, pues hasta el fin de su vida participó activamente en la reivindicación de los más infelices en el mundo”.