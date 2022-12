EE.UU. retira a Cuba de lista de países cómplices con el tráfico de personas

listado, en el que permanecen Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, entre otros.

El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, relativo a 2014, en el que señala a los países que no toman las acciones necesarias para combatir esa lacra, algo que abre la puerta a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial (Lea también: EE.UU. anuncia que está en fase final de plan para cerrar prisión de Guantánamo ).

Cuba, que aparecía en esa lista negra año tras año desde al menos 2003, fue trasladada este año a la categoría denominada de "observación especial", en la que están también Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica y China, entre otros.

