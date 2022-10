Ejército capturó dos guerrilleros por fuera de una zona veredal

Fueron capturados dos guerrilleros que estaban por fuera de una zona veredal incumpliendo los protocolos acordados ya que no tenían autorización para desplazarse.



Los hechos ocurrieron en la vereda de Vino Niño del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, cuando el Ejército Nacional sorprendió a dos miembros de las Farc, del frente 59, identificados como Moisés Cabrasco Robles y Henry Hernández Gutiérrez por fuera de la zona veredal.



Sin embargo, estos hombres aseguraron que estaban haciendo un desplazamiento hacia el municipio de Fonseca, en el mismo departamento.



El Ejército señaló que ambos hombres no tenían autorización por parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para salir de la zona.



Sin embargo, las Farc aseguran que estos hombres se desplazaban allí para continuar con la construcción de campamentos, pues aún no están terminados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Corte Constitucional pidió al Gobierno explicar si realizó una consulta previa con las comunidades que podrían verse afectadas, antes de la expedición del decreto que facultó a la Policía a iniciar el proceso de contratación de los grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos.



-El ministro de Hacienda hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para aprobar proyecto financiados con regalías. Reveló que hay 12 billones de pesos de estos recursos que deben ser utilizados.



-Las fuertes lluvias en el departamento del Tolima ocasionaron un derrumbe que mantiene incomunicados a dos municipios. Hay más de 700 personas afectadas por la emergencia.



-América de Cali recibe a Jaguares en busca de alejarse de la zona del descenso en la Liga Águila.



-Cerca de 13 mil millones de pesos fueron destinados para la restitución del Colegio Piloto de la localidad de Tunjuelito, sellado por malas condiciones de salubridad.



-Luego de ires y venires y más de 6 años de espera, por fin, este lunes entrará en operación la terminal de transportes del norte.