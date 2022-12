Ejércitos están diseñados para ser letales o si no que les den un bolillo: Cabal

“(…) todo ese misterio salió a raíz de un video que yo misma subí, nadie me grabó y se dedicaron exclusivamente a hacer la polémica por esa palabra (matar), tergiversando el contenido diciendo que yo había dicho que el Ejército era para matar, para falsos positivos”, dijo.



“Los ejércitos del mundo están diseñados para que su carácter ofensivo haga este tipo de operaciones. Para eso usan armas letales, para eso tienen fusiles, granadas y morteros y si no que les den un bolillo y las esposas”, añadió.



La representante insistió en afirmar que “si el Ejército no es una forma letal de combate, entonces los militares se deben pasar a la policía”.



“¿Quién dio de baja al ‘Mono Jojoy’? ¿El Espíritu Santo?”, enfatizó tras afirmar que el Derecho Internacional Humanitario considera que “quitar la vida es válido cuando otros derechos están en riesgo”.



De otro lado, Cabal insistió en que “existe un ruido” de que los generales de las Fuerzas Militares están recibiendo una “prima de silencio” para que no se opongan a los acuerdos con las Farc.



“Hay un ruido, desde hace 6 o 8 meses, y el ruido es que les pagan una prima de silencio o de lealtad. Yo quiero saber si es verdad. A mí me molestan esos generales que en vez de estar pendientes de complacer a sus soldados están pendientes de complacer a Santos y de ir a venir a La Habana”, agregó.



Finalmente, la representante aseguró que 8 de cada 10 casos de ejecuciones extrajudiciales se dieron por falsos testigos.



“Miles de casos. Los reto a ustedes y reto al mando militar si son tan varones y capaces. Abramos los expedientes que hay de casos de falsos positivos. 8 de cada 10 son falsos”, dijo.

