El acuerdo de paz con Farc se pudo hacer mejor: Pinzón responde a Santos

"Las críticas a los acuerdos, no pueden ser vistas como ataques a la paz”, así respondió el exembajador de Colombia en Washington y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a las múltiples reacciones que han generado sus recientes declaraciones sobre el proceso de paz con las Farc.

Sobre el tema de la entrega de armas, al cual Pinzón manifestó reparos sobre la entrega total por parte de ese grupo, este insiste en desconfiar sobre la voluntad de las Farc para poner a disposición de Naciones Unidas la totalidad del armamento.

“La reciente entrega de armas por parte de las Farc es un hecho muy positivo para el país y el resultado más importante para la sociedad de los acuerdos con esa organización. Que si las Farc entregaron el ciento por ciento de las armas, me queda claro, luego de todas las explicaciones, que la respuesta es que no”, expresa.

En el pronunciamiento público, con ocasión de su regreso al país, el exembajador también responde a la declaración del presidente Juan Manuel Santos en BLU Radio, donde dijo que “la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”, refiriéndose al trino en el cual Pinzón pidió transparencia y afirmó que el acto público del pasado 27 de junio no representaba la entrega total de las armas. (Escuche aquí la entrevista con el presidente Santos)

“Nunca he hecho crítica alguna a la persona del Presidente de la República, por él y su familia tengo múltiples razones de gratitud, lealtad personal, reconocimiento a sus esfuerzos, y respeto por la dignidad de la institución presidencial. Frente a inferencias a mi nombre en sus declaraciones recientes, simplemente afirmo que no me parece correcto descalificar a nadie de manera personal por expresar opiniones divergentes en temas de interés público”, indicó.

Su aspiración presidencial

Si bien el exfuncionario no confirma su intención de aspirar a la Presidencia en 2018, lanza algunas frases que demuestran su propuesta de país.

“Al país no le conviene elegir una opción que nos condene a otros cuatro años de polarización destructiva alrededor de este tema, lo que impediría concentrarnos en la verdadera paz social, esa que se hace con todos los colombianos. Esto demanda una nueva generación de líderes que no estén contaminados por esa polarización destructiva,”, indica en otro de los puntos.