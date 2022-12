El cara a cara entre el gobernador de Cundinamarca y rector de la Unidec

Un acalorado cara a cara se presentó en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, en Fusagasugá, en medio de una sesión del consejo académico liderada por el gobernador Nicolás García, quien le reclamó al rector de la universidad, Adriano Muñoz, por la presentación de un informe sobre los recursos que destina el departamento para la institución.

“Me parece subjetivo e irresponsable porque casi es una incitación para que las personas que están aquí sientan que no se mira la universidad. Yo adoro esta universidad, les propuse muchas cosas para que esta universidad reciba recursos”, explicó García al referirse a un informe de la rectoría de la institución en el que se habría manifestado que el departamento no destina recursos suficientes para la universidad.

El consejo duró más de 5 horas y el momento más tenso se presentó al finalizar la reunión, donde el gobernador

solicitó al rector solucionar un problema de agua en la institución.

“Ayúdenos a solucionar lo del agua, nosotros solucionamos los otros 5”, dijo Nicolás García, a lo que Adrián Muñoz le contestó lo siguiente:

"No gobernador, lo que no podemos predicar es que es violar la ley, pero si toda la ley está cumplida nosotros no tenemos ningún problema”, expresó Muñoz.

"Lo que estamos diciendo es que vamos a ayudar a cumplir los requisitos y yo también le pido respecto querido rector, porque usted me está diciendo que yo estoy predicando violar la ley y no es cierto”, indicó García.

