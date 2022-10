El catolicismo pierde adeptos en América Latina, ¿las razones?

Juan Carlos Donoso, del Pew Research Center, una institución que reveló que el catolicismo cae en Latinoamérica mientras el protestantismo gana más peso, aseguró que a pesar esto esta sigue siendo la religión más importante en América Latina.



“El catolicismo sigue siendo la religión principal de América Latina. No es que sea una religión minoritaria, lo que sucede es que antes tenía el monopolio en la región y ahora encuentra competencia”, dijo.



Explicó que prueba de ello es que la gran mayoría de los habitantes de los países son católicos, y que aún quedan 425 millones de católicos en la región, casi el 40 por ciento del total mundial.



Las cifras de la encuesta.



La encuesta del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, el 69 por ciento de los adultos de la región se siente católicos frente al 90 por ciento que prevalecía en la mayor parte del siglo XX, sobre todo porque muchos se han pasado a iglesias protestantes o simplemente rechazan la religión.





La tendencia a la baja en el número de católicos no se ha frenado, pese que la Iglesia Católica cuenta con el primer papa latinoamericano, el argentino Francisco, quien sin embargo sí obtiene una buena valoración por los ciudadanos.



El sondeo, realizado en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, establece que dos tercios o más de la población latinoamericana tiene una opinión positiva del papa.



En 14 de los países sondeados al menos la mitad de los católicos dijeron tener una opinión "muy favorable" del pontífice.



"Si bien es demasiado pronto para saber si Francisco puede detener o revertir las pérdidas de la iglesia en la región, en la nueva encuesta se ha descubierto que los católicos actuales tienen una imagen positiva casi unánime de Francisco y consideran que su papado es un cambio muy importante para la iglesia", apunta la encuesta.



Sin embargo, los excatólicos son más escépticos con respecto al papa Francisco y Argentina y Uruguay son los únicos países donde la mayoría de los que abandonaron la Iglesia tiene una imagen favorable del papa.



En todos los demás países incluidos en la encuesta, tan solo la mitad de los excatólicos, aproximadamente, tiene una imagen favorable del pontífice y relativamente pocos ven en su pontificado un cambio importante para la Iglesia Católica.



Un 84 por de los latinoamericanos dice haber sido educado en la fe católica, lo que supone 15 puntos porcentuales más que los que actualmente se reconocen como católicos.



Por ejemplo, cerca de uno de cada cuatro nicaragüenses, uno de cada cinco brasileños y uno de cada siete venezolanos ya no son católicos.



Frente a esto, ha habido un aumento de los protestantes y de los que no se identifican con ninguna religión, según el sondeo.



Mientras solo uno de cada diez latinoamericanos (9 por ciento) dice haber sido criado en el protestantismo, actualmente casi uno de cada cinco (19 ciento) se identifica con las iglesias protestantes evangélicas.





El motivo principal que los encuestados dieron para haberse pasado de la Iglesia católica a una protestante (al menos dos tercios en la mayoría de los países) es que buscaban una conexión más directa con Dios, según el estudio demoscópico.



Muchos excatólicos también dijeron que se hicieron protestantes porque querían un estilo de culto diferente o una iglesia que ayudara más a sus miembros.



Otras de las razones esgrimidas para convertirse al protestantismo desde el catolicismo fueron problemas familiares o de salud (un media regional del 20%) o el matrimonio con alguien no católico (9 por ciento).



Según explica el estudio, los protestantes de América Latina, al igual que los de otras partes del mundo, pertenecen a un grupo diverso de denominaciones e iglesias independientes.



Pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde términos como "nacido de nuevo" y "evangélico" distinguen a ciertos protestantes, en América Latina los términos "protestante" y "evangélico" se usan indistintamente.



Los que declaran no haber sido criados en ninguna fe religiosa son sólo un 4 por ciento, mientras que los que dicen no seguir ninguna religión en la actualidad son el doble, un 8 por ciento.



La encuesta fue realizada por el Centro de Investigaciones Pew entre 30.000 personas de 19 países de Latinoamérica y el Caribe entre octubre de 2013 y febrero de 2014, y el margen de error varía entre los países, de un 2,9 a un 4,0 por ciento.



EFE