El desolador panorama de los niños wuayúu, según la Contraloría

Colombia va perdiendo la batalla contra la desnutrición de los niños wuayúu en La Guajira, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, conocido por BLU Radio.

El ente de control aseguró que la desnutrición sigue aumentando a pesar de las inversiones realizadas, y señaló falencias en el trabajo de entidades como el ICBF, encargadas de atacar el problema.

El informe concluyó que Colombia aún no garantiza las condiciones mínimas de derechos exigidas por la Corte Constitucional en una sentencia de 2017.

En 2018 no se activó la ruta especial de atención para los niños indígenas con desnutrición, lo que llevó a la muerte de uno de ellos. Estos pequeños recibieron los mismos alimentos que aquellos que no tenían problemas de salud y, lo que es peor, en algunos casos estos alimentos llegaron en mal estado o se prepararon con agua que no era potable.

La Contraloría advierte que, en algunas unidades de servicio, que sirven como comedores comunitarios, los niños no tienen en donde sentarse, los pisos son de barro, las dotaciones son insuficientes y las condiciones son "infrahumanas".

El año pasado se registraron 3.880 casos de desnutrición infantil en el departamento de La Guajira y más de 13.000 niños estaban en riesgo de desnutrición.