El drama de las familias que buscan a sus desaparecidos en Providencia

Gina Forbes es una sanandresana que fue de vacaciones a Medellín y ya lleva dos días varada en el aeropuerto el Dorado sin poder regresar. Lo único que quiere es llegar a casa y buscar a sus familiares que están desaparecidos tras el paso del huracán Iota. Toda su familia vive en San Andrés , algunos en Providencia y otros en Santa Catalina. Su cuñado, Alfredo Espinosa, y sus tíos, Emilio y Capú Archibold, no aparecen.

Lo que pasa es que la mayoría de los que viven en Providencia son familiares míos. Pero mis tíos más cercanos son de los que no tengo ni idea donde están. Ambos son lancheros y se la pasaban entre Providencia y Santa Catalina mencionó Gina en diálogo con BLU Radio.

Hablamos también con Tatiana Granados, hermana de Andrés Granados, un barranquillero que llevaba insumos de construcción a las islas. El último contacto de su familia con él fue el domingo pasado cuando les había contado que iba a pasar la noche en el barco donde se transportaba que estaba encallado en Providencia. Al día siguiente el barco no aparecía y su familia perdió contacto con Andrés.

“Él es hipertenso, él toma medicación. Si él se bajó del barco no sabemos si tiene sus medicamentos y con esta situación no sabemos dónde está. Nos habían dicho que la tripulación está bien, pero hasta que no hablemos con Andrés no nos relajaremos”, expresó Tatiana.

Andrés Granados, desaparecido tras paso del huracán Iota. Foto: suministrada

Además, BLU Radio conversó con los familiares de Juan Carlos Arce, un médico que estaba haciendo su trabajo rural en San Andrés. No han tenido información de él y buscan apoyo para saber si está atendiendo en los campamentos.

Publicidad

“Hemos conocido información a través de la Armada, que en la noche pasada le dijeron al papá que estaba bien, pero no hemos tenido ningún contacto directo”, comentó Diana Rivera, familiar de Juan Carlos.

Juan Carlos Arce, médico desaparecido tras paso del huracán Iota. Foto: suministrada

Al igual que Juan Carlos, Andrés, Alfredo, Emilio y Capú, son más personas que se encuentran desaparecidas o incomunicados de sus familiares. La angustia sigue creciendo hasta poder tener algún conocimiento de su paradero.