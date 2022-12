El ELN desbarata un balín, pero hay que buscar su desarme: Humberto De La Calle

El exnegociador de paz Humberto de la Calle Lombana se refirió en Mañanas BLU a la carta suscrita por 57 personalidades colombianas

en la que se le reclama al ELN que inicie una fase exploratoria de diálogos para volver a la mesa de diálogos.

“El ELN desbarata un balín, yo no he negociado nunca con ellos, pero me he enterado. Realmente es una cosa difícil, pero no por difícil debemos dejar de emprenderla. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente para terminar y cancelar definitivamente la noción de una guerrilla en Colombia”, declaró.

“El Gobierno rompió las conversaciones con el ELN después del atentado a la Escuela de Policía y muchos lo apoyamos en eso, realmente eso creó una situación inmanejable y el doctor Duque tuvo razón de proceder así, pero hoy no podemos seguir por este camino y me parece que el balón está en la cancha del ELN”, apuntó De la Calle.

El exnegociador de Paz dijo que la condición impuesta por Duque de liberar a los secuestrados tiene “pleno valor y lógica”.

“Así ocurrió en el caso de las Farc. A veces se nos olvida, pero las Farc al finalizar la fase secreta suspendieron el secuestro”, declaró.

En cuanto a la otra condición de Duque, la suspensión de hostilidades, De la Calle aseguró que puede haber más dificultades.

“La esencia es: no podemos seguir en este camino, el ELN tiene que tomar decisiones”, afirmó.

Escuche aquí la entrevista con Humberto de la Calle, exnegociador del proceso de paz con las Farc, en Mañanas BLU.

