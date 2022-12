El ELN tiene claro que un secuestro más revienta la mesa: Frank Pearl

Frank Pearl, negociador plenipotenciario del Gobierno con las Farc y quien ha seguido de cerca la fase previa de instalación de la mesa pública con el ELN, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos anunciará en los próximos días los nombres del equipo de negociadores con esta guerrilla.



Pearl aseguró que aunque el Gobierno había colocado como condición la liberación de todos los secuestrados por el ELN para dar inicio a la fase pública, aseguró que aún quedan varios retenidos que serán entregados en los próximos días.



Frente al caso de Odín Sánchez y otro secuestrado, indicó que cree que muy pronto serán liberados debido a que el ELN “se comprometió y empeñó su palabra”.



“Va a ser liberado muy pronto, y hay otro secuestrado que va a ser liberado muy pronto también; hay unos casos que no están claros, los que están claros y que ambas partes teníamos en las listas serán resueltos en los próximos días, los otros nos sentamos a resolverlos a partir del 3 de noviembre”, dijo Pearl.



El negociador aseguró que pese a los diferentes desplantes del ELN en intentos de negociaciones anteriores, las liberaciones han venido generando un clima de confianza entre las partes.



“Ha venido liberando personas, hay un compromiso claro, hay unas familias esperando, el drama es impresionante, se comprometieron, empeñaron la palabra, muy pronto vamos a tener eso resuelto (…) Hay una lista de otros dos secuestrados y otra de tres, precisamente esos casos extra es lo que la mesa va a decidir después del 3 de noviembre”, aseguró.



“Nosotros vamos a ver eso muy pronto, aquí lo que es importante es que lo mejor es ir resolviendo unos temas que están claros y abriendo una puerta muy concreta para resolver los pendientes, el ELN tiene claro que un secuestro revienta la mesa”, agregó.



Frente a las posibles coincidencias que podrían existir entre las negociaciones con las Farc, aseguró que hay que tener claro que son guerrillas “distintas en ideología, en formación, en estructura y en la forma en la que se relacionan con la comunidad”, lo que obligará a llevar a unas soluciones diferentes en varios puntos, excepto en el de víctimas y el de participación política.



“Los temas que tienen el mismo marco jurídico e institucional no se pueden repetir, podrán haber unas variantes, pero no podemos tener dos soluciones diferentes para el tema de víctimas o el tema político, aquí vamos a tener un proceso distinto donde se reciben propuestas de la sociedad civil, que no son vinculantes y que se plantean en la agenda”, agregó el negociador.