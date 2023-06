“El escándalo pudo más que la verdad”: hija de exgerente de Reficar Orlando Cabrales

Ecopetrol confirmó que un Tribunal Arbitral condenó al consorcio CB&I a pagar a Refinería de Cartagena S.A.S (Reficar) 1.000 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones en un contrato de ampliación y modernización de la refinería .

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se analizó el caso más allá de las implicaciones judiciales que el fallo significó para las personas involucradas directamente en el caso.

Lourdes Cabrales, hija mayor de Orlando Cabrales, gerente de Reficar del 2009-2012 y Reyes Reinoso Yañez, exgerente de Reficar, entregaron detalles de cómo cambiaron sus vidas debido al escandaloso proceso, que incluso los puso en las principales portadas de noticias a nivel nacional e internacional.

Según cuenta Lourdes Cabrales, su familia siempre creyó en su padre, “en el 2009 mi papá toma el proyecto con muchas ganas de hacer país. Le puso el alma, le puso toda la pasión”, dijo sobre el trabajo de Orlando Cabrales al frente de la compañía.

La mujer criticó fuertemente que el “escándalo” haya podido más allá de la verdad. Sin embargo, reveló que, por cuestiones de salud de su padre, él, en el presente no recuerda nada. Además, contó la templanza de su madre en medio del proceso: “Mi mamá era muy pragmática y decía: Mi marido no es un ladrón”.

Por otro lado, Reyes Reinoso Yañez, exgerente de Reficar, contó que el hecho que lo involucraran con el caso, pasar más de un año en la cárcel y pese a que después se demostró su inocencia, este episodio en su vida le cerró las puertas a su vida laboral.

Lamentó que luego de siete años no ha podido ubicarse laboralmente, “si buscan en internet, salgo como un delincuente. Yo le entregué mi corazón a Colombia. Tengo siete años sin conseguir trabajo, he tenido 60 rechazos”.

En ese sentido, reveló que su hija no ha podido terminar la universidad porque no le he podido pagar la universidad.

Hay que recordar que Ecopetrol, a través de un comunicado, señaló, "La Cámara de Comercio Internacional decidió a favor de Refinería de Cartagena en el marco de un proceso arbitral adelantado en contra de Chicago Bridge & Iron Company, CB&I (UK) Limited y CBI Colombiana S.A.".

El proceso arbitral fue iniciado a través de una solicitud interpuesta por Reficar en marzo de 2016 "como resultado de la conducta de CB&I" en la planeación y ejecución del contrato.