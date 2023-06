"Petro incumplió no modificar precio de ACPM hasta adelantar mesas técnicas": transportadores

Hay molestia entre los transportadores contra el Gobierno nacional por el anuncio de un posible aumento en los precios de ACPM. Desde la Cámara Intergremial de Transporte aseguraron que el presidente Gustavo Petro "incumplió el compromiso" de no modificar hasta no adelantar meses técnicas con el gremio para revisar la fórmula de fijación del precio.

Asimismo, el presidente de la Cámara Intergremial del Transporte (UNIDOS), Alfonso Medrano, aseguró que: “No puede haber incremento en el precio de los combustibles hasta tanto no hagamos las mesas técnicas con funcionarios competentes con poder de decisión y de poder llegar a una negociación real y exitosa para todos los colombianos, no solo para el transporte de carga”

Y es que el acuerdo al que se llegó en la Casa de Nariño en octubre de 2022, fue que los precios del Diesel quedaban congelados hasta el mes de julio de 2023, tiempo en el que se buscaría una solución con los actores de sector para llegar a un acuerdo que permitiera subir el valor del combustible y seguir con el desmonte del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible.

Sin embargo, los últimos anuncios del Ministerio de Transporte en el sentido de que ese combustible tendrá un aumento en su precio en los meses siguientes del 2023 tiene molestos a los transportadores.

“Los transportadores de carga de Colombia no aceptan el incremento en el precio del Acpm”, comentaron en el comunicado.

Lo que piden los transportadores de carga es que se les incluya en las mesas de trabajo que adelantan el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda sobre la fijación de una nueva fórmula para calcular los precios de los combustibles.

“El incremento en el precio del Acpm, energético de mayor relevancia en Colombia, traería aumentos inflacionarios a toda la población. Recuérdese que el incremento de 1% en el precio del combustible, impacta 0,036% la inflación (C.A.R.F. 2023)”, se lee en el documento.

Hay que decir que el Gobierno anunció que en el mes de junio de 2023 no subirán los precios del ACPM, un escenario distinto al que se tiene con el precio de la gasolina sí ha aumentado progresivamente mes a mes.

