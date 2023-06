No aceptaremos ninguna alza hasta que no se haga estudio: Fedetranscarga sobre precio de combustible

El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, y el ministro de Transporte, William Camargo, se reunieron para intentar llegar a acuerdos frente a dos temas importantes: combustible y seguridad en las carreteras del país.

Sobre la subida en los precios de la gasolina , que en su último ajuste fue de 600 pesos, Cárdenas indicó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que no aceptarán más aumentos hasta que se revise la fórmula y se haga el estudio que están pidiendo desde el gremio.

“Nosotros no aceptamos ninguna subida en este momento ni en enero, hasta tanto no se revise la fórmula con los técnicos especializados del Ministerio de Minas y los técnicos que podamos tener nosotros. No aceptaremos ninguna alza hasta que no se realice este estudio”, recalcó.

Según dijo el presidente de Fedetranscarga, si se sigue con estos aumentos, el costo final al consumidor también incrementará en hasta el 4 % o más de acuerdos a la subida.

“No entendemos por qué tenemos que pagar más de lo que se debe. Adicional a eso, donde a nosotros nos toquen el combustible, solo 1.000 pesos subiría el costo del consumidor en el 4 %, si sube 2.000 pesos el 8 % y así sucesivamente; sería atacar la canasta familiar”, señaló.

Cabe recordar que hace unos días en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseveró que espera que el precio de la gasolina alcance los 16.000 pesos por galón antes de que termine el año.

“Más o menos el precio internacional es $16,000. Tenemos una ventaja y es que el precio internacional viene bajando, es probable entonces que cerremos la brecha antes”, mencionó Bonilla.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: