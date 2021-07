El Estado colombiano está impulsando el paramilitarismo urbano: exfiscal Eduardo Montealegre

Este miércoles en Mañanas BLU se analizó el informe de la CIDH sobre la protesta en el marco del paro nacional con el exfiscal Eduardo Montealegre, quien dio su punto de vista sobre la figura, mencionada por el organismo internacional, como traslados por protección, usada para capturar personas durante las manifestaciones.

Montealegre también dijo que el Estado "estaría impulsando el paramilitarismo urbano" y sugirió lo que tendría que hacer el gobierno ante las recomendaciones que le entregó el organismo internacional.

En su análisis, Montealegre también aseguró que El Estado colombiano "está actuando ilegalmente" respecto a la figura de traslados por protección.

"No se puede combatir la ilegalidad con otras ilegalidades. Estamos a portas de una ruptura institucional. Esas capturas son ilegales, son detenciones arbitrarias que tienen que ser punibles. Eso es un claro abuso del poder", dijo el exfiscal en BLU Radio.

Montealegre continúo y aseguró que el Estado colombiano está "impulsando el paramilitarismo urbano". Esto, luego de que, en diálogo con BLU Radio, el exfiscal Néstor Humberto Martínez afirmara que la "primera línea podría convertirse en un grupo paramilitar".

"Aquí nos queda solo la intervención de las autoridades internacionales. Néstor está hablando de que la primera línea puede convertirse en un grupo paramilitar. Eso es una infamia. ¿Por qué no tienen la misma postura firme y decidida para criticar lo que si es un hecho y es el paramilitarismo urbano que está impulsando el estado colombiano?. Hemos visto imágenes de civiles armados conjuntamente a lado de la fuerza pública disparándole a transeúntes y manifestantes, eso es un típico acto de paramilitarismo urbano propiciado por el Estado", aseveró.

¿Qué debe hacer Colombia con el informe de la CIDH ?

"Esto no es un informe de una ONG, es un informe de un órgano de protección de derechos humanos que tiene fuerza vinculante. No se le puede burlar, el estado no puede burlar el informe y tiene que hacer las reformas que sugieren y se imponen desde el derecho internacional. Estos nos son sugerencias ni mensajes de cortesía, sino informes que en ultimas tienen una gran fuerza ética", finalizó.

