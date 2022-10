El excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo rompe su silencio

Tras haber salido hace dos años y medio del país y permanecer en el exilio, Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe, habló en exclusiva con BLU Radio.

El exfuncionario se refirió a las razones por las cuales decidió dejar el país, a las acusaciones en su contra, al Ejército, a su relación con el presidente Juan Manuel Santos y al actual proceso de paz.

No estoy en la clandestinidad, desde 2012 tengo asilo político

Restrepo aseguró que accedió a dar esta entrevista porque el país merece conocer su condición y responder las preguntas en torno a su situación.

“El hecho de que mi nombre haya salido en público en relación con el señor Henry Acosta, quien ha cumplido un papel fundamental en el actual en el proceso de paz, merece que yo le cuente al país detalles acerca de ese proceso”, dijo.

Restrepo, quien aseguró estar protegido bajo la condición de perseguido político, manifestó que no se encuentra en la clandestinidad debido a que desde enero de 2012 recibió el asilo político, en un país que no quiso identificar.

“Fiscalía ofreció beneficios para falsos desmovilizados"

Restrepo afirmó que la Fiscalía ofreció beneficios para los desmovilizados del bloque Cacica La Gaitana de las Farc.

“Desde el febrero del año 2012 no tengo orden de captura y jamás tuve orden de captura internacional. Este proceso estuvo lleno de irregularidades. Este proceso ha está lleno de irregularidades. Hay unos guerrilleros que se echaron para atrás porque la Fiscalía les había ofrecido beneficios”, dijo.

Insistió en que no conocía del supuesto montaje de la desmovilización y que en su actuación cumplió con sus “deberes funcionales”, aunque no reconoció que haya habido una falsa desmovilización.

“No escogí a ‘Olivo Saldaña’ como gestor de paz”

El excomisionado explicó qué papel jugó el guerrillero de las Farc Raúl Agudelo Medin, alias ‘Olivo Saldaña’, con la desmovilización del bloque ‘Cacica La Gaitana’.

‘Olivo Saldaña’ es el hombre que entrega la información a inteligencia militar. Desde 2004, tiempo en el que estaba detenido, mantenía relación estrecha con funcionarios de inteligencia militar y ellos mismos lo aceptan”, dijo.

“Hubo una primera desmovilización, propiciada por Saldaña desde la cárcel, que se hizo el 16 de noviembre de 2005 de una estructura que se llama la Norma Patricia Galeano. Ese día conocí a Saldaña en la brigada de Ibagué, hablé con él; allá estuvo también la cúpula mlitar de la época, le dieron toda la credibilidad a Olivo y siguieron en comunicación con él (…) incluso después de la movilización de ‘Cacica La Gaitana’, Olivo propicio otra desmovilización en Planadas, Tolima”, agregó Restrepo.

Siendo MinDefensa, Santos pidió a ELN dialogar con él y no conmigo

“Desesperado porque yo iba a meter a Lucho Garzón al proceso, contactó al ELN y le dijo que no negociara conmigo sino con él. El ELN me lo dijo 20 días después en Caracas y yo regreso a donde el presidente Uribe, le comenté, llamamos al ministro de Defensa y este dijo que estaba haciendo inteligencia con el grupo guerrillero”, indicó Restrepo.

Agregó que posteriormente “puso a un amigo de él a que llevara una razón al Gobierno diciendo que él estaba ofreciendo al ELN “una alianza con Venezuela y Ecuador contra Estados Unidos”.

Indicó que en el 2006 el expresidente Uribe le dio unas “atribuciones para avanzar rápidamente con los acercamientos con las Farc”, pero de nuevo hubo interferencia de Santos.

“Hay que continuar con el actual proceso de paz”

El excomisionado señaló que es partidario de la continuidad del actual proceso de paz que se desarrolla con las Farc en La Habana.

"Soy del criterio que este proceso de paz hay que continuarlo. Uno no puede darse el lujo de botar este dialogo después de haberlo iniciado", dijo.

“Soy del criterio que este proceso de paz hay que continuarlo. Uno no puede darse el lujo de botar este dialogo después de haberlo iniciado”, dijo.

El exfuncionario, quien también aseguró que las acusaciones sobre la falsa desmovilización del frente guerrillero se cayeron porque no tenían sustento legal, expresó que nunca pediría la apertura de un proceso contra el general Mario Montoya por estos hechos, pero sí la emprendió contra el Ejército.

