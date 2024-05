Director de la Dian responde a polémica por recaudos y marco fiscal de media plazo

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, explicó que tanto el marco fiscal de mediano plazo del 2023 como el presupuesto general de la Nación de 2024, presentados al Congreso, “son claros” en cuanto a que se “requiere una ley del Congreso que aún no ha pasado para lograr recaudo por arbitraje”. Esto, con relación a los cuestionamientos que se generaron por los recaudos de los litigios que tiene la entidad.

A través de su cuenta de X, Reyes aseguró que el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley en noviembre del año pasado y se le dio mensaje de urgencia presidencial. Según indicó, el Congreso es una rama independiente del poder público y el “ejecutivo tiene que respetar su decisión de no debatirlo”.

La respuesta del director de la Dian llega luego de las declaraciones del director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, quien habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el informe que presentaron sobre el presupuesto general para el próximo año en Colombia.

Pero, ¿es el marco fiscal a mediano plazo?

En diálogo con este mismo programa, el director de la Dian precisó que el marco fiscal de mediano plazo es un documento que se le que le presenta el Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República para ser estudiado y analizado. En términos sencillos, añadió, es la base del presupuesto general de la Nación que después se aprueba.

Supuestos sobre escenarios legislativos

Comentó que este marco fiscal incluye “muchos supuestos acerca del entorno legislativo y el entorno macroeconómico” del país, así como variables tan difíciles de pronosticar como la inflación, el precio del petróleo, el dólar o el crecimiento económico. En ese sentido, recalcó que “las predicciones menos arriesgadas son las aprobaciones de leyes que se le está planteando al Congreso”.

“Sí, entonces digamos que en términos de qué es responsable y que no es responsable hacer dentro de un marco fiscal de mediano plazo que se le presenta al Congreso, que es la base de un supuesto que luego el Congreso puede o no aprobar si así lo decide realmente; hacer planteamientos legislativos no es nuevo y, segundo, pues me parece que es de las cosas más responsables que se pueden hacer dentro del marco fiscal”, añadió Reyes en Mañanas Blu.

Insistió en que los marcos fiscales de mediano plazo con frecuencia incluyen reformas tributarias que se van a hacer en el futuro y, entonces, “meter leyes que todavía no están no es nada atípico” como algunos subrayan.

