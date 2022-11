El fiscal, además de impedirse, ya habría tenido que renunciar: Robledo

En medio del debate por el caso de Odebrecht citado por el senador Jorge Enrique Robledo y al que el fiscal no asistió, el legislador señaló que el jefe del ente acusador ya habría tenido que renunciar.



“El fiscal además de impedirse ya habría tenido que renunciar. Esto es un bochorno. En Colombia investigan al fiscal que investiga Odebrecht (…) Es notorio el poder del tapen, tapen”, dijo Robledo.



El legislador también arremetió contra el ex vicepresidente y aseguró que debe asumir su responsabilidad dentro del escándalo de Odebrecht.



“Germán Vargas, que tanto pecho ha sacado con las 4G, lo bueno sería también que diera la cara y dijera que ese debate le corresponde. Que sí cobra las buenas, también pague por las malas. Él también prevaricó en el Conpes, porque él hacía parte del consejo que toma la decisión de la Ruta del Sol, ¿Estamos ante una corrupción de manzanas podridas o una corrupción sistémica?”, dijo Robledo.



“Una campaña presidencial aquí vale una suma tan alta que es casi imposible incorromperla, porque se volvió un asunto de tulas con la plata en efectivo, Vargas Lleras no podría ser candidato presidencial, dónde está la responsabilidad política”, agregó.