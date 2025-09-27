La cocina colombiana tiene sabores que conectan con la infancia, con la familia y con los recuerdos. En Bogotá, un restaurante quiso volver a esas raíces y presentó un nuevo menú donde el fuego es protagonista, un elemento que da vida al sabor y que acompaña desde un ajiaco hasta una posta con arroz con coco.

La propuesta no busca impresionar con técnicas complicadas, sino rescatar lo que nos identifica. Hay cortes de carne al carbón, mariscos que se mezclan con ajíes y preparaciones que recuerdan a la comida hecha en casa, pero con un toque contemporáneo que los hace únicos.

El fuego, alma de la cocina colombiana: tradición que une generaciones

El chef Adrián Gerbolés, líder de esta renovación, lo explica así: “Está inspirada en el fuego, un elemento que impulsa el sabor en la cocina. A partir de allí buscamos realzar la riqueza de los ingredientes colombianos. No es solo un cambio de carta, es una declaración de identidad”.

Los postres ocupan un lugar especial en esta propuesta. Allí se destacan combinaciones como cacao de Tumaco con aceite de oliva y café, cheesecake de mandarina con bizcocho de pistacho, pastel Vasco con guayaba y helado de bocadillo, entre otros.



