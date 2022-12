‘verdeamarela’ en el partido frente a Alemania.

"El Gobierno no tiene la culpa de la derrota. Brasil campeón o no campeón no ha influido en las últimas elecciones presidenciales", dijo el secretario de Fútbol.

Finalmente Nascimento aseguró que "no está todo mal, hemos ganado cinco copas mundiales”, aunque aceptó que "hay una tristeza muy grande en las personas, para muchos es una tragedia”.