El Gobierno no va a cumplir con lo consignado en los acuerdos: ‘Santrich’

En diálogo con El Radar, Seusis Pausias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’ se refirió a cómo están las cosas de cara al futuro de la implementación del acuerdo de paz.



“Pienso que mal, creo que no va a cumplir (Gobierno) nunca jamás lo que está consignado en los acuerdos, nos avocamos a una situación de contradicción política porque ya no tenemos armas”, dijo.



Sin embargo, ‘Jesús Santrich’, quien recientemente tuvo dificultades de salud después de estar varios días en huelga de hambre, también mostró su lado optimista.



“Soy optimista en el amor del pueblo a la paz, a la posibilidad de que un mundo diferente va a triunfar, la gente va a levantar su voz buscando realidades diferentes, pero el Gobierno no va a cumplir”, insistió.



El líder guerrillero expresó enfáticamente que las zonas veredales no están listas plenamente para la reincorporación.



“Esos contenedores no deben salir de las zonas veredales hasta que nuestra gente no este afuera de las cárceles, el Gobierno ha asumido una actitud infame de distracción y de incumplimiento”, sostuvo.



