El jugoso contrato que enreda al Icetex con Teveandina y Market Medios

Un contrato interadministrativo por 1.335 millones de pesos, firmado por Teveandina y el Icetex, terminó siendo ejecutado por la firma Market Medios, después de una reunión entre directivos del canal y Roberto Prieto, gerente de la empresa de publicidad.

BLU Radio conoció un informe de auditoría interna del Teveandina Canal 13, fechado del 28 de noviembre de 2016, que advierte de la inexistencia de informes detallados sobre el cumplimiento de ese contrato con el Icetex y, lo más grave, tampoco existe un documento que acredite que dicho contrato se liquidó. Es decir, no existe un acta de liquidación.

Frente al tema de la reunión entre directivos del Icetex y Prieto, Mañanas BLU tuvo acceso al registro de ingresos oficiales al Icetex de cuatro miembros de Market Medios que el 21 de enero de 2019 se encontraron con el entonces presidente de la entidad, Andrés Vásquez Plazas.

El 30 de marzo, es decir tan solo 20 días después de la reunión, Teveandina Canal 13 firma el contrato 305 con Market Medios comunicaciones SA, para cumplir con el objeto del contrato interadministrativo con ICETEX.

Es decir, los directivos de Market Medios se reunieron con el presidente del Icetex y mes y medio después el Icetex le entregó un contrato a un canal regional que a los 15 días lo habría tercerizado en favor de Market Medios.

El valor del contrato entre Teveandina y Market Medios ascendió a los 1.190 millones de pesos, lo que quiere decir que el canal se ganó cerca de 115 millones de pesos y no el monto lo inicialmente planteado en la negociación con el Icetex.

¿Qué dice el exdirector del Icetex?



BLU Radio se comunicó con el entonces director del Icetex Andrés Vásquez Plazas, quien inicialmente dijo no recordar el contrato. Posteriormente, dijo que sí lo había ejecutado market medios, pero aseguró que esa no era su responsabilidad sino de Teveandina.

Según Plazas, él no hacía parte del comité de contratación y declaró que durante su presidencia en el Icetex no se giró un peso sin soportes de ejecución y que a su oficina iba mucha gente así que no era raro que lo visitara Roberto Prieto. Además, aseguró que de darse dicho encuentro nada tuvo que ver con el contrato porque el Icetex contrato fue a Teveandina y que ellos verían si lo tercerizaban o no.

Preguntado Vásquez Plazas por Mañanas BLU 10:30 a.m., sobre si era usual dicha tercerización de contratos, dijo que él no podía estar pendiente de la ejecución de lo que se firmara en el Icetex, porque eran muchos y para eso había un comité de contratación.

¿Qué dicen Icetex y Teveandina?

Consultado el Icetex sobre el tema, aseguró que todo está en manos de los entes de control y que son ellos los que deben responder.



En cuanto a Teveandina la respuesta que dieron es que ellos son una empresa industrial y comercial del Estado y que la ley les permite firmar convenios y subcontratar. Según el canal, para ese convenio y el posterior contrato con Market Medios se surtieron todos los procesos de ley y en la carpeta de ese contrato sí están los informes de supervisión, de los cuales BLU Radio solicitó copias ya que en el informe de auditoría interna se asegura que no existen.

Teveandina aseguró que Market Medios hacía parte de sus principales proveedores para la época del contrato.

